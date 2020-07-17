CHP'li isim paylaştı! Skandal görüntüler
AKP yöneticisi olduğu ileri sürülen kişinin et yerken parayı peçete olarak kullandığı görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
AKP Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Saraç, “Lan fakirler beni rahatsız etmeyin” dediği görüntülerin ortaya çıkması üzerine istifa etmişti. CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Saraç'ın jakuzili pozu ile AKP yöneticisi olduğu ileri sürülen kişinin parayla tuttuğu pirzolayı yediği fotoğrafı paylaştı.
Cihaner paylaşımına "Milyonların eve ekmek götürmekte zorlandığı bir memlekette 100 lirayı peçete olarak kullananlar, jakuziden insan aşağılayanlar son 18 yılda AKP'nin nasıl bir ahlaki çürümüşlük yarattığını gösterirken, temel meselenin sınıfsal olduğunu da bizlere hatırlatıyor." ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
İŞTE CİHANER'İN O PAYLAŞIMI
Video Haberler
- İBB Meclisi'nde kavga: Yürekleri varsa gelsinler
- Çiftçi: Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?
- Allah belasını versin dedl, alkışlar yükseldi
- Çukur dizisinde oynamıştı... Kura sonrası canından oldu
- CHP'li isim paylaştı! Bir skandal görüntü daha
- Kılıçdaroğlu'nun avukatından tazminat açıklaması
- İstanbul'da feci kaza! Kucağındaki bebekle yere savruldu
- Eskiden koyu AKP'liydim deyip ağzına geleni söyledi!
- Tunceli-Elazığ karayolunda feci kaza: 1 ölü, 17 yaralı
- Sabah saatlerinde ortaya çıktı! İşte o anlar