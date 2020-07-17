CHP'li isim paylaştı! Skandal görüntüler

17 Temmuz 2020 Cuma, 16:40

AKP Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Saraç, “Lan fakirler beni rahatsız etmeyin” dediği görüntülerin ortaya çıkması üzerine istifa etmişti. CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Saraç'ın jakuzili pozu ile AKP yöneticisi olduğu ileri sürülen kişinin parayla tuttuğu pirzolayı yediği fotoğrafı paylaştı.

Cihaner paylaşımına "Milyonların eve ekmek götürmekte zorlandığı bir memlekette 100 lirayı peçete olarak kullananlar, jakuziden insan aşağılayanlar son 18 yılda AKP'nin nasıl bir ahlaki çürümüşlük yarattığını gösterirken, temel meselenin sınıfsal olduğunu da bizlere hatırlatıyor." ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.



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