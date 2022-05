Gezi aileleri kürsüye çıktı: 'Her yer Taksim her yer direniş!' sloganları atıldı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:53

CHP'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği "Milletin Sesi" mitinginde Gezi Parkı Şehitleri'nin aileleri ile Gezi Parkı Davası kapsamında haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin aileleri halka seslendi. Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, aileleri temsilen yaptığı konuşmada, “Bu adalet talebi, kentlerimizin yağmalanmadığı, kamu kaynaklarımızın yok edilmediği, derelerimizin özgür aktığı geleceğimiz içindir. Bu adalet talebi, yargının bağımsız olduğu, yaşama sahip çıkan seslerin duyulduğu, mesleklerinin gereğini yapan hak savunucularının tutsak edilmediği bir ülke içindir. Bu adalet talebi, Ethem’in, Ali İsmail’in, Medeni’nin, Hasan Ferit’in, Abdocan’ın, Ahmet’in, Mehmet’in, Berkin’in özgür düşleri içindir" dedi. Kahraman, "Buradan Bakırköy’e ve Silivri’ye selamlar. Bu daha başlangıç mücadeleye devam" dedi.

CHP’nin İstanbul Maltepe’de düzenlediği “Milletin Sesi” mitinge gelen on binlerce yurttaş, miting öncesi alanı doldurdu. Saat 18.00 sıralarında başlayan mitingde, ilk olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, CHP Genel Başkan yardımcıları, CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu halkı selamlamaya davet edildi.

"HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ"

Yurttaşları selamlamalarının ardından, Gezi Parkı şehitlerinin aileleri ile Gezi Parkı Davası kapsamında haklarında mahkûmiyet kararı verilerek tutuklananların aileleri, halkı selamladı.

Aileler sahnede yurttaşları selamlarken, miting alanında yurttaşlar; “Her yer Taksim her yer direniş", "Gezi Davası onurumuzdur", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

Gezi ailelerini temsilen, Gezi Parkı Davası kapsamında mahkumiyet kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman; konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Gezi şehitlerinin aileleri ve Gezi Parkı Davası’nda haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin aileleri adına tutuklu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman’ın yaptığı konuşmayı eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte halkın arasında dinledi.

Kahraman'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"GEZİ DAVASI TUTUKLULARININ AİLELERİ OLARAK SELAMLIYORUZ"

''Bugün, burada bulanan yüz binlerin çok daha ötesinde milyonlarca insanımızın hayat verdiği büyük Gezi ailesinin değerli üyeleri; baskıya, zulme, yağmaya, talana, memleketin bir istibdat yönetimi ile yönetilmesine karşı bugün burada toplanan bu güzel kalabalığı Gezi Direnişi'nde aramızdan aldıkları canlarının aileleri ve şu anda koğuşlarında büyük bir heyecanla izlediklerinden emin olduğumuz Gezi Davası tutuklularının aileleri olarak selamlıyoruz.

Merhaba, gücünü özgürlük ve eşitlikten alan, dayanışmayı büyüttüğümüz ama en çok da umudumuzu geleceğimizi taşımamızda vesile olan Gezi Direnişi'nin adalet talebini bugün bir kez daha bu meydana taşıyarak demokrasiye güç veren herkese merhaba.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM"

Bu adalet talebi, gelecek güzel günler içindir. Bu adalet talebi, kentlerimizin yağmalanmadığı, kamu kaynaklarımızın yok edilmediği, derelerimizin özgür aktığı geleceğimiz içindir. Bu adalet talebi, yargının bağımsız olduğu, yaşama sahip çıkan seslerin duyulduğu, mesleklerinin gereğini yapan hak savunucularının tutsak edilmediği bir ülke içindir. Bu adalet talebi; Ethem’in, Ali İsmail’in, Medeni’nin, Hasan Ferit’in, Abdocan’ın, Ahmet’in, Mehmet’in, Berkin’in özgür düşleri içindir.

Düşlerimizi gerçekleştirmenin yolu, bugün bizi bir araya getiren özgürlük, eşitlik ve kardeşlik talebinde ısrar etmekten ve her şeye rağmen bir arada ve dayanışma içerisinde olmaktan geçiyor. Biliyoruz ve inanıyoruz ki Gezi; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyecek umududur. Gezi’nin tüm değerlerine, renklerine ve taleplerine sahip çıkarak söylemeye devam edeceğiz. Her yer Taksim, her yer direniş. Herkese, bu kalabalığa, bu dayanışmanıza çok teşekkür ediyoruz. Buradan Bakırköy’e ve Silivri’ye selamlar. Bu daha başlangıç mücadeleye devam.”