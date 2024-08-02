Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bağnazlıktan da öte!

02 Ağustos 2024 Cuma

Kocaeli Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest’te BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. 

Öğrencilerin kaymakamlığa yaptığı ziyaretten sonra Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflarda kız öğrencilerin yüzlerinin karartıldığı görülüyor.  

Gazetelerin tepkisinin ardından Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görseli resmi sayfasından kaldırmasına karşın herhangi bir açıklama yapmaya bile gerek duymamış.

KADINLARA YAPILANLAR 

Önce saçları gizlendi, sonra kara çarşaflara büründürüldü, yetmedi, siyahlıklarıyla balina yavrularını andıran çaputlar giydirildi. Toplumda kadını bu durumlara sokan bir kesim politikacı, onları dini bütün sayıp ödüllendiriyor.

Oysa o kocalar bilim, sanat, edebiyat, eğitimle ilgili birkaç kitap okumuş olsaydı kadınların mutluluk saçan yüzlerini karartacağına aydınlatır, bağnazlıklardan öte tutumlardan kaçınırdı.

KADIN-ERKEK SARGINLIĞI

Uygarlık kadın-erkek sargınlığı üzerine kurulmuştur. Gelişmiş ülkelerin çoğunda cumhurbaşkanı, başbakan, toplumsal düzeneği kuran, düşünce-bilgi-sanatla donanan kadındır. 

Üniversitelerin çoğunda, kadın-erkek öğretim üyesi eşittir. Fabrikalarda, tarlalarda da öyle değil mi? Araç sürmede bile neredeyse kadın-erkek sayısı eşitlenecek.

Oralarda bu eşitlik sağlandığına göre, neden erkeklerin çıplak denecek düzeyde giyinmesine bir şey denmezken kadınlar çul çaput arasında soluk almaz duruma sokuluyor. 

İnsan onurunu hiçe sayan bir adaletsizlik değil midir bu! 

Kadın, Nâzım Hikmet’in deyimiyle, “korkunç ve mübarek elleri,/ ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz” kadınlar ne zaman koca baskından kurtulup gerçek anlamda özgürlüğüne kavuşacak? Her ay onlarca kadını canından etmenin önü ne zaman alınacak? 

EĞİTİM YOKSUNLUĞU

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin eğitimi devrimini şu sözüyle başlatmıştır: 

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” 

Eğitimsel körelmenin nelere yol açtığını da 30 Ağustos 1925 yılında Kastamonu’da yaptığı bir konuşmada açıklıyor:  

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”

Platon da eğitim yoksunluğunun toplumu nasıl ilkeleştirdiğini binlerce yıl önce söylemiş:

“Demokrasi, eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler ürer.”  

Eğitimi yozlaştıranlar, Platon’la Atatürk’ün sözleri üzerinde düşünmelidir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bağnazlıktan da öte! 2 Ağustos 2024
Çocuk işçiliği 26 Temmuz 2024
Kitap tutkunu ana oğul 19 Temmuz 2024

Günün Köşe Yazıları

Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Kuvayı Milliye ve Mavi Vatan
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bilimin dine, dinin bilime ihtiyacı yok (5)
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Bir vals nelere kadir!
Olaylar Ve Görüşler
Savaş, politika ve gelecek - Cengiz Kuday
Olaylar Ve Görüşler
Kandırma sanatı ve istatistik bilimi - A. Refik Kutluer
Olaylar Ve Görüşler
Demokrasi ve CHP - Hakkı Keskin
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
Sertaç Eş
Sertaç Eş AKP, kendisine yeniliyor
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Filler tepişirken... Asıl meseleden uzaklaşıyoruz
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Bağnazlıktan da öte!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Maçları azaltın!
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Muhalif belediyeleri savunmak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Heniyye suikasti sonrası Filistin yönetiminden ilk açıklama

Heniyye suikasti sonrası Filistin yönetiminden ilk açıklama
Balyoz mağduru komutan YAŞ kararıyla terfi aldı!

Balyoz mağduru komutan YAŞ kararıyla terfi aldı!
Bir CHP’li belediyeye daha haciz işlemleri başlatıldı: ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’

Bir CHP’li belediyeye daha haciz işlemleri başlatıldı: ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
Busenaz Sürmeneli’nin rakibi için skandal tartışma: Cinsiyet uygunluk testini de geçememişti!

Busenaz Sürmeneli’nin rakibi için skandal tartışma: Cinsiyet uygunluk testini de geçememişti!
Ankara’da korkunç olay… Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü!

Ankara’da korkunç olay… Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü!
Özgür Özel: ’Emekliye 17.500 TL yapın bütün borcu ödeyeceğiz’

Özgür Özel: ’Emekliye 17.500 TL yapın bütün borcu ödeyeceğiz’
Heniyye suikastının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Kardeşim' diyerek lanetledi

Heniyye suikastının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Kardeşim' diyerek lanetledi
Dragus attı, Trabzonspor turladı!

Dragus attı, Trabzonspor turladı!