Yalnızlaşma duygusu

22 Eylül 2023 Cuma

Amerika’da insan davranışlarının incelendiği bir dergi, 20 yıl içinde 20 ülkede yapılan, yalnızlaşmaya yönelik bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmaya 2 milyon 205 bin 199 kişi katılmış. Katılanların yüzde 29’u ABD’den, 61’i İngiltere, Japonya, Kore, Finlandiya gibi ülkelerden...

Araştırmanın sonuçlarına göre, yalnızlaşmaktan kaynaklanan erken ölüm oranı yaklaşık yüzde 14. Yalnızlık duygusuna yol açan hastalıklarda ise bu oran yüzde 9!

Aynı araştırmada insanın dış dünyayla iletişimini kestiği durumlarda ölüm oranı yüzde 32, kalp damar hastalıkları oranı yüzde 34, kanser oranı ise yüzde 24...

DEĞERLENDİRME

Araştırma sonuçlarını değerlendiren ruhbilim uzmanı Semiha Tufan, özetle, yalnızlığa itilenlerde ölüm oranının yüksek oluşunu, toplumca dışlanıp yalnızlaşanların duygu sarsıntısına uğramasına bağlıyor. İnsanın sosyal bir varlık olduğuna da değinen Tufan, bireyin güzel ilişkilerden mutluluk duyduğunu, yalnızlaşınca yaşamanın anlamı kalmadığını ileri sürüyor.

Varılan bu sonuçlara göre insanın, yalnızlaşmamak için toplumsal ilişkilerini her alanda sürdürmesini öneriyor. O durumda insanın toplumdan uzaklaşmasının önüne geçilebileceği kanısında. Ancak bunu gerçekleştirirse onulmaz hastalıklara tutulmayacağı üzerinde duruyor. Yoksa özellikle kalp hastalarının ölüm oranlarının yüzde 25-30’a dek fırlayacağını, yaşanan olaylarlardan örnekler vererek açıklıyor.

Ona göre ülkemizde düzen böyle sürüp giderse toplum gazetelere yansıyan öldürümlere daha duyarsız kalacak, toplumun dışına atılan bireylerin oranı daha da yükselecektir.

Tufan bu bağlamda bu tür araştırmanın bizde de yapıldığını varsayarak okura şu soruyu yöneltiyor:

“Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki soğan tarlasında çalışmaya giden mevsimlik tarım işçisi ilkokul, lise çocukları, üniversite çağındaki gençler geleceğe umutlarını yitirmezler mi?”

O soruya şu da eklenebilir:

“Gazetelerde her gün şu tür olaylarla karşılaşan insanlar, kendini toplumun dışına atmaz mı?”

OLAYLAR

“Eşini taciz ettiği iddiasıyla babasını öldürüp evi ateşe verdi. Cinayetin, babanın gelinini taciz ettiği için işlendiği ileri sürüldü. Öldürülen Yaşar Ak’ın daha önce de kendi kızına yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.”

“Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2007-2021 Yılları Arası Verilerinin İstatistiksel Analiz Raporu’na göre de şiddete maruz bırakılan her 10 kişiden 8’i kadın, yüzde 73’ü evli, yüzde 12’si bekâr, yüzde 7’si de boşanmış kişiler.

Faillerin yüzde 90’ı erkek, fiziksel şiddete maruz kalanların yüzde 79’u kadın, failler büyük oranda eş...”