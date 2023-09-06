Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Avrupa sahnesi

06 Eylül 2023 Çarşamba

Avrupa’da Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde, Beşiktaş ile Fenerbahçe de UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kaldı. 3 takımımızın teknik direktörü de yerli isimler. Biraz Avrupa maçlarını yorumlamak istedim. Beşiktaş’la başlarsak; Şenol Güneş deriz. 6 Avrupa maçı arkada kaldı, Beşiktaş önemli bir seri yakaladı. Aboubakar olağanüstü bir hırs ve beceriyle oynadı. Muhteşem ve kendi yarattığı bir gol attı. Dinamo Kiev maçında teknik direktör Lucescu’ya tepkisine gerek yoktu. Onu gol ve oyundaki başarısıyla gördük. Evet eğer Muleka, onun yarısı kadar becerili olsa oyundaki etkisini görecektik, golcülüğünü konuşturamadı. Direkten dönen topla kısmetini kapattı. Ama tur geçildi ve Beşiktaş artık gruplarda. Yine de sol kanatta sıkıntı olabilir diyorum.

Galatasaray’ın Şampiyonar Ligi’nde varoluş ve yerine dönüşü ayrı bir çıkıştır. Oyun olarak, stratejik olarak evet ama tribün açısından bizi doyurmadı!

Dönüşümde asıl konuşulan Cengiz’li ve İsmail Kartal’lı Fenerbahçe’dir. Twente’yi ikinci karşılamada evinde mağlup etmek büyük başarıdır. Bunda, sol kanattan aldığı topu 70 metre taşıyan King’in kazandırdığı penaltı önemlidir. Adana Demirspor’un üstün bir oyun sergilediği maçta penaltılarla elenmesi şansla düşünülmelidir. Belhanda anlık geç kalan vuruşunu yapsa belki de bu serzenişte olmayacak kadar olumlu bir gecemiz olacaktı. Sağlık olsun! Geçen haftaki Avrupa gecesinde bana göre endüstriyel futbolda ilk kez uyumlu hamlemiz gerçekleşti. Bu arada unutmayalım her zaman kurtarışlarıyla değil, yenilen gollerde suçlanan başarılı genç kalecimiz Altay’ın Manchester United’a transferi futbolumuz adına çok önemlidir. Genç İrfan Can Eğribayat’ı bize kazandıran hocalara da teşekkürler. Bu algı döneminde bize bu başarıları kazandıran genç teknik adamlara teşekkür ederim kendi adıma.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Avrupa sahnesi 6 Eylül 2023
Futbol! 30 Ağustos 2023
Tuhaflık var! 28 Ağustos 2023

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Eylüldeki yıldönümleri...
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen 2. yetmez ama evet cephesi
Olaylar Ve Görüşler
Sürdürülebilir belediyecilik
Olaylar Ve Görüşler
Türkiye’nin ana davası
Olaylar Ve Görüşler
Koruyamadığımız çevre ve uygulanamayan ÇED süreci
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Gerçek suçlu kim?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Enflasyon enflasyonu!
Sinan Meydan
Sinan Meydan ‘Uçan Parmaklar’dan ‘Filenin Sultanları’na
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Ebrar’a sataşmak
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk 'Sabır sabır ya sabır!'
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Türkiye’nin rol modeli
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Merkez bankacılığı notları
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Avrupa sahnesi
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Besteciden yorumcuya mektup

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler