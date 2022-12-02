Değişim mi?

02 Aralık 2022 Cuma

Dünya Kupası’nda grup aşamasında sona yaklaşıldıkça sahadaki oyun ve favori olma beklentisine girme şansını zorlayan takımlar teklemeye başladı. Birçok yıldıza sahip Belçika, “takım” olamayınca elendi. Avrupa’nın futbol kültürüne sahip bu ülkenin neden başarısız olduğunu sorgulaması lazım. Hırvatistan turnuva istikrarını sürdürdü. F Grubu’nu bu iki Avrupa ekibini geçip lider bitiren Fas, kupada daha ilerler gibi geliyor. Sürpriz bir şekilde Avustralya, Danimarka’yı yenerken çok önemli bir mesaj verdi. Hem de bize ders gibi. Tunus’un Fransa karşısındaki galibiyeti son 16 turu için yetmedi. Tunus, Fransız futbol yapısının etkisiyle galibiyete uzansa da tur atlayamadı. Bizim deyimimizle yazık oldu! Fransa; Griezmann, Dembele ve Mbappe ilk 11’de yokken olmayacak gibi göründü. Arjantin ve Polonya, taktiğini bozarak gruptan çıkmayı başardı. Meksika hareketli ve iyi futboluyla Suudi Arabistan’ı geçse de gol averajına takılıp veda etti. Polonya, Arjantin’e yenilse de gelecek için sürpriz görüntü verdi. Portekiz ve Hollanda’nın becerili sessizliği, gösterişten uzak sistem futbolu çok özel. Favori Brezilya ve İngiltere her zaman gündemde olsa da kanımca bu ekiplerin finale çıkması zor.

YÜCELMAN’I ÖZLEDİM

Spor servisimizin Abdül Abi’sini, Abdülkadir Yücelman’ı dün aramızdan ayrılışının 13. yılında saygıyla, rahmetle andık. Abdül Abi’nin başta ben olmak üzere, yolu Cumhuriyet Spor’dan geçen onlarca dostumun, arkadaşımın, genç kardeşimin hayatına önemli katkıları olmuştur. Bize inanıp, gazetemizin sütunlarında yazma şansını yetkililerle beraber vermiştir. Onun bıraktığı mirasa Arif Kızılyalın, Hilmi Türkay, Cumhur ve Ersin kardeşlerim sahip çıkıyor, özveriyle, canla başla çalışıyor. Ben ve diğer yazar arkadaşlarım da elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Sevgili okurlarım, Cumhuriyetimize ve gazetemize her daim sahip çıkalım.