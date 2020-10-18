Hak eden kazandı

18 Ekim 2020 Pazar

Trabzonspor’da Sörloth ve Sosa’nın gidişinin takıma verdiği “yıkıntı” devam ediyor. Yeni oyuncularıyla değişik bir kadroyla sahada yer alan Bordo-Mavililer, tecrübeli rakibiyle mücadelesinde orta alanı Chelsea’den kiralanan Baker’a teslim etmesine rağmen, Başakşehir’in iyi oyunu karşısında tutunamadı. Ligin ilk dört haftasında skor üretemeyen Başakşehir, İrfan Can ve Visca’nın iki güzel golü ile geçen sezonun başlangıcındaki görüntüyü verdi. Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig karşısında Türkiye’yi temsil edecek Başakşehir, seyircisi olmayan Trabzon’da etkili olan taraftı. Özellikle İrfan Can’ın Visca ile gol dışındaki etkili oyunları ve defanstaki denge, Başakşehir’i yeniden lige döndürdü.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor’da Baker’ın 7. dakikadaki şutunu kornere gönderen kaleci Mert, ev sahibi ekibe gol şansı tanımadı. 15. dakikada Demba Ba ve Visca’nın şutları da oyunun güzel anlarıydı. 29. dakikada Sefa’nın şutunu kurtaran Mert, oyuna ağırlığını koyarken, İrfan Can 32. dakikada Baker’dan kaptığı topu kalabalık savunmaya karşın zor durumda gole çevirerek gecenin kaderini belirledi.

Trabzonspor, Sörloth ve arkadaşlarının olmadığı kadrosuyla “beklenen başarıyı” bu sezon da gösterme sıkıntısı yaşayabilir. Benim üzerinde durduğum konu, korona nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda, ekonomik sıkıntıya karşın kulüplerin ısrarla oyuncu transferi yapmalarıdır!