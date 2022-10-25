Ismael’in ikramı

25 Ekim 2022 Salı

Her zaman maça hızlı ve baskılı başlayan takım, rakip toparlanmadan sonuca gidebilir. Weghorst, Beşiktaş’ın vazgeçilmez forveti. Eğer Weghorst’unuz varsa 31. saniyede gole ulaşırsınız. Çünkü güçlü fiziğiyle rakip defansı sıkıntıya soktuğu gibi gole de yakın bir forvet. Top takibi ve inadı onu başarılı yapıyor. Yeter ki beslensin paslarla. Hatayspor orta alanda rakibe mahkûm oldu ilk yarı özellikle. 34. dakikada El Kaabi dışında tehlikeli pozisyona giremedi. Defansta da sağlam kurguyu buldu derken Beşiktaş ikinci yarının başında aynı yanlışı kendi yaptı. 50. dakikada golü kalesinde gördü. Bu gelişmelerden alınacak ders, algı eksikliği yaşayarak sahaya yansıtan futbolculardır. Valerien Ismael’in, oyuncu değişiklikleri hiçbir işe yaramadı. Dele Alli ısrarı neden? Cenk Tosun ile Gedson’un oyuna katılımı Ismael’in aceleciliğiydi! Daha 1. dakikada 1-0 öne geçtiği maçı, 90’da yediği golle kaybetmek tek kelimeyle Ismael’in ikramıdır! Beşiktaş, skoru koruyamayan bu yapısıyla daha ne kadar Ismael’le yola devam eder, merak içindeyim.