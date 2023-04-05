Adnan Dinçer
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İşte budur!

05 Nisan 2023 Çarşamba

Kadıköy’de Beşiktaş karşısında 4-2 yenik duruma düşen Fenerbahçe taraftarı tribünleriyle futbolu alkışlarken önemli mesajlar verdi. Onların kulüplerine sahip çıktığı, futbol için takım gözetmediğini görmek güzel bir algıdır. Ancak Jorge Jesus da bundan payını almalıdır! Koskoca Fenerbahçe’yi kariyerine uygun oynayan takım yapamamıştır! Aylar önce Fenerbahçe’nin koşan ama topu koşturan takım olmadığı için uyardım. Ancak alan olmadı. Sen Mert Hakan’ı sahada oyunu yerine çenesini işleten haline getirirken; inadın yüzünden genç Arda Güler’i bu karşılaşmada ilk 11’e koyarak sahada başarılı olmayacağını mı sandın? Taraftar bir konuda yanlış adrese çatıyor. Bu gerçeği tahmin etmeyen başkan Ali Koç’u hatalı yapan görüntüye katılmıyorum. Çevre ve yetkili olan teknik kadro göstere göstere buraya geldiler! Biraz dikkat edemiyorsa iş insanı olma gerçeğini düşünmek de lazım!

Gol yemeyen kaleci yoktur. Sezon başından bu yana her zaman zor pozisyondaki kurtarışları görmezden gelinen Altay Bayındır’ı tek hatalı göstermek algı ayıbıdır. Benim daha çok uyarı notları yapmak isteme nedenim ülkemizde Jesus’tan daha başarılı kendi teknik direktörlerimiz vardır. Özellikle üç büyüklerde. Bunu unutmak yanlıştır.

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