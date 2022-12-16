İşte futbol bu

16 Aralık 2022 Cuma

Fas-Fransa yarıfinal karşılaşması adeta Dünya Kupası’nın kirini ve futbolun pasını temizleyecek güzellikte geçti. Turnuvaya Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayan Arjantin, dünya kupalarında 11 kez ülkesinin en çok gol atan ismi olan Messi önderliğinde Hırvatistan engelini aşarak kupada finale yükselme başarısı gösterdi. Anlıyoruz ki maç sonu vedalar çok güzeldi. Di Maria, Messi ve Modric’i yüksek ihtimalle son kez Dünya Kupası’nda izledik, izliyoruz.

Fransa-Fas maçı unutulamaz. Theo Hernandez’in harika vuruşuyla attığı gol ve Fransa’nın kalecisi Lloris’in kurtarışları aklımızda kalacaktır. Kısacası takımlar yarıfinalde futbol oynadı ve kaleciler de kurtarışlarıyla kendilerini hatırlattı. Direklerden dönen vuruşlar sonuçlara etki yapsa da oyunun güzelliğine zarar getirmedi. Kanımca turnuvanın takımı Fas’tır. Fransa ile oynadıkları yarıfinal maçındaki futbolları Dünya Kupası’nın en iyi 90 dakikaları arasına girecek. Mbappe en güzel asistini Fas maçında yaptı ve bu turnuvadan sonra hatırlanacak anılar bıraktı. Birçok teknik direktörün görevine son verilirken Fas’ın başındaki Walid Regragui’nin başarısı ıska geçilemez. Didier Deschamps’ın takımı Fransa fırsatları değerlendirdi. Şimdi daha önce favorilerim arasında olan Fransa iyi futboluyla finalde Arjantin’le oynayacak. Böylece Avrupa ve Amerika arasındaki rekabet, endüstriyel futbolla bir kez daha ortaya çıkacak.