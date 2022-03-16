İşte gerçek

16 Mart 2022 Çarşamba

Bu yazımda derbiye bakış açınızı uyarmak isterim. Kısa süre öncesine dek tanımadığımız isimlerle oynanan oyunun temel elemanları farklı oldu. Ancak futbolda, sürat ve çabukluğun futbolcu seçiminde önemli etken olduğunu bir kez daha anladık. Aklımızı ve tüm çalışmaları getir, götür transferine odaklayan sakat sistemsizliğimizin sonucu daha önce tanımadığımız gençleri konuşmak zorunda kaldık.

Bizim gençlerimiz Rıdvan, Ersin ve ötekiler derken geçen yıl Erzincanspor’dan gelen Kerem Aktürkoğlu, futbol romantizmimizi attığı gollerle bozdu. Bu, Torrent’in başarısı değil.

YANLIŞ 11’LE ÇIKTI

Bazen hata ve daha çok başarı olarak tabelaya yansıyan görüntüde Önder Karaveli’yi görmek isterdik. Ama geçen yazımda da belirttiğim gibi risk almak ve oyunu okumak, doğru karar almadan başarı gelmiyor! Sahaya yanlış bulduğum 11’le çıkan ve oyun içinde bazı özel önlemleri ıska geçen Önder Hoca yenilginin baş sorumlusu olurken Torrent de hâlâ Guardiola’nın yardımcısı olma sorumsuzluğu taşıyordu.

SORUMLUSU BEN DEĞİLİM

Haftalardır Kenan’ı Benzema sanan mantığı taşıyan, Rosier’in sadece topla buluştuğunda sorumsuzca çıkışlarına ve defansif görevini unutmasına çare bulamayan yanlış, G.Saray’a avantaj oldu. Josef’in yokluğu ve yalnız başına sahanın en yaşlı oyuncusu Atiba’ya verilen görevin sorumlusu ben değildim! Ghezzal’ın topla buluşma ve oyuna etkisi önlenince, takımın golcüsü Larin kulübede olunca Sarı-Kırmızılıların şansı arttı. Güven’in gençliği her zaman yardımcısız kullanılamazdı.

DÜŞÜNMEK EN DOĞRU YOL

Beşiktaş iki sezondur farklı çizgilerle mücadele ediyor. Şampiyonluk ve sonrası alınan oyuncuların anlamsızlığı netleşti! Galatasaray ise Kerem ve yeni katılan futbolcuların ötesinde gelecek yıla sarkacak başarısını Gomis’le değiştirme yerine Muhammed’e daha çok görev vermeyi denemeli. Futbol koşarak, vücut gücü olan, fizik performansın üst düzeye çıkmasını isteyen, çabuk ve doğru düşünen futbolcuların takım olma kimliğiyle oynanıyor artık. Ben bunları, yıllar önce yaparak genç ve tanınmamış futbolcuları tercih ettiğimde kanıtlamıştım. Hâlâ ülkemizde iki pas atanlar konuşuluyor. Devamlılık aranmıyorsa hatayı kendimizde yani eğiticiler ve futbol sistemsizliğimizde aramalıyız. Kaç gencimizin forma giydiğini iyi düşünmek en doğru yoldur.