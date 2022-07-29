Nedeni unutmak!

29 Temmuz 2022 Cuma

Son yıllarda futbolda gelişmeyi net engelleyenleri değil ama öz anlamda gelişmeyi sağlayan kişi olarak Macar asıllı Rumen Stefan Kovacs’ı unutturamayız. 15 şampiyonlukta imzası olan bu ünlü Rumen çalıştırıcı 1971-73’te Ajax’a ve 1973-75’te Fransa’ya futbolda hayat verdi. Total futbol yaratıcısı olarak anılan Kovacs bugünlerde bir başka meslektaşı ve değişimin ekonomik boyutları nedeniyle devamı olarak hakkı verilmeyen Lucescu farkı ile hatırlanmakta. Önceki gece Fenerbahçe karşısında Lucescu’nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, savaş ortamında çalışma imkânlarının kısıtlı olmasına karşın atladığı turla dikkat çekti. Bu sonuçtan alınacak iki ders vardır. Ortalıkta kavgasını verdiğimiz kullanılan transfer yetersizliği sonucu netleşen futbol yerimiz ve bunun aktörleri olan yetersiz menajerlerin peşine takılan yönetim acemiliği! Dikkatinizi çekmesi gereken yaşadığım anekdotu size açıklayacağım. Rahmetli İlhan Cavcav son yılında Lucescu ile görüşürken beni tavsiye edenlerin ısrarına karşın Ankara’dan telefon açmıştı. Bana “Alo” dahi demeden “Adnan kaç yaşındasın?” diye söze başladı. Cevap olarak, “Lucescu’nun yaşındayım” dediğim anda telefonu suratıma kapattı!

KARTAL’A SAHİP ÇIKMALIYDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en büyük hatayı son derece başarılı İsmail Kartal’a sahip çıkmayarak yaptı! Jorge Jesus ile oluşan yeni kadroda benzer futbolcu tipi fazla. Mutlaka iyi şeyler de olacaktır. Ama beklenen bu değil, şampiyonluk ve ülkemizin en yoğunluklu taraftarını mutlu edecek gollerdir. Dikkat çekmek istediğim konu, Kovacs ve Lucescu önemli futbol adamları. Lucescu karşıtları sinsi olmasınlar ve soruma yanıt versinler. Galatasaray’a şampiyonluk kazandıran ve sonra Beşiktaş’la da şampiyonluk yaşayan hoca neden gönderildi? Yetmedi. A Milli Takımımızın başına getirilen ve genç yepyeni kadrosuyla başarılıyken neden Ay-Yıldızlı ekip elinden alınıp başkasına verildi? Cevapsız bu ayıplarımızın ötesinde, kendisi, savaş şartlarında, liginin oynanmadığı ortamda nasıl hazırlandığı meçhul takımıyla İstanbul’da Fenerbahçe’yi yenerek tur atlaması önemlidir.

ŞAPKAYI ÖNÜNÜZE KOYUN

Herkes şapkasını önüne koysun, yanlışlarından geri dönsün, bu alanda başarılı kariyer sahibi kişilere karşı saygılı olsun, çözüm burada. Sihir, efsun veya benzeri mazeretler geçerli değil. Tribünden gelen tepkiler de ayıptır! Futbol sahada başlayıp sahada bitmelidir. Bunun bilgi, tecrübe, bilimsel yanı vardır ve başarı asla tesadüf değildir. Sabır ve zaman ister, emek ister, bilgi ister. Bunun son başarılı örneğini Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nda sahada görebilirsiniz!