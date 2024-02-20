Sadece ikinci yarı
İlk 45 dakika heyecanı olmayan temposuz bir karşılaşma izledik. 4-4-2 düzeninde oynayan her iki takım da sadece Rashica ve Gedson dışında Beşiktaş’ta Cenk ile Semih dahil adeta maçı izlediler. Beşiktaş Santos’la gelecek yılın hazırlıklarını yapsa da bu statta tribünlerdeki seyirciyi unutmuş gibi oynadı. O kadar ki kaleci Mert daha çok topla buluştu desek yanlış olmaz. Konyaspor orta alanda Soner dışında gayretli futbolcu ararken ikinci yarıya hızlı giren Beşiktaş blokları yakın olunca tempoyu yükselterek golü buldu. Tuhaf olan golden sonra Konyaspor’un diri bir mücadele ile oynaması rakibi Kara Kartalı zorladı.
KENDİLERİNİ ISPATLADILAR
Harcanan yüksek rakamlara rağmen yabancı transferlerinin bizi heyecanlandırmadığını düşünürken futbolun 90 dakika olduğunu hatırladık. İlk yarıdaki durgun Cenk ve Semih kendini ispatladı. İkinci yarıda Beşiktaş’ın attığı goller ile maça güzellik getirdiler. Ve Beşiktaş seyircisi sadece 45 dakika olsa da galibiyetin sevinciyle stattan ayrıldı.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Esnaf isyan etti
- Özel, CHP'den istifa edenler hakkında açıklamada bulundu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay 'U dönüşü' göndermesi
- Evlilik desteği alan yurttaş İmamoğlu'na teşekkür etti
- Meclis'te olay tartışma!Meclis'te olay tartışma! Murat K
- 'Projelerimiz kamu yatırım programına alınmıyor'
- Faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü markaya dava açtı!
- Erdoğan Hatay'da söylediği sözleri unuttu
- Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a vaat yanıtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- Gram altın fiyatında tarihi rekor!
- İYİ Parti'de kritik istifa
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
- Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı!