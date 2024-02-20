Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Sadece ikinci yarı

20 Şubat 2024 Salı

İlk 45 dakika heyecanı olmayan temposuz bir karşılaşma izledik. 4-4-2 düzeninde oynayan her iki takım da sadece Rashica ve Gedson dışında Beşiktaş’ta Cenk ile Semih dahil adeta maçı izlediler. Beşiktaş Santos’la gelecek yılın hazırlıklarını yapsa da bu statta tribünlerdeki seyirciyi unutmuş gibi oynadı. O kadar ki kaleci Mert daha çok topla buluştu desek yanlış olmaz. Konyaspor orta alanda Soner dışında gayretli futbolcu ararken ikinci yarıya hızlı giren Beşiktaş blokları yakın olunca tempoyu yükselterek golü buldu. Tuhaf olan golden sonra Konyaspor’un diri bir mücadele ile oynaması rakibi Kara Kartalı zorladı. 

KENDİLERİNİ ISPATLADILAR

Harcanan yüksek rakamlara rağmen yabancı transferlerinin bizi heyecanlandırmadığını düşünürken futbolun 90 dakika olduğunu hatırladık. İlk yarıdaki durgun Cenk ve Semih kendini ispatladı. İkinci yarıda Beşiktaş’ın attığı goller ile maça güzellik getirdiler. Ve Beşiktaş seyircisi sadece 45 dakika olsa da galibiyetin sevinciyle stattan ayrıldı.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sadece ikinci yarı 20 Şubat 2024
Kader 13 Şubat 2024
Bizim dünyamız! 7 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Adayları bırak, altına bak!
Özdemir İnce
Özdemir İnce 137. Mezmur'u hatırlamak
Ali Sirmen
Ali Sirmen Mutluluk mecburiyeti
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Çığrından çıkan siyasetin tutar yerini arayış...
Olaylar Ve Görüşler
Devlet adamı olmak - Av. Erol Ertuğrul
Olaylar Ve Görüşler
Evrensel bağlamda Anadolu ezgileri - Canel Arsel
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay AKP: Azgın Kapitalizmin Partisi...
Şükran Soner
Şükran Soner Tehditlerin dozu seçmenin onurunu onarılamaz kırmışsa?
Murat Ağırel
Murat Ağırel Futbol yayın ihalesi
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Yetim aylığım kesilir mi? Ne kadar borç çıkar?
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Sadece ikinci yarı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'

Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda
Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.

Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.
Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt
Beşiktaş evinde hata yapmadı!

Beşiktaş evinde hata yapmadı!
Ev sahipleri dikkat! 'Kaynana vergisi' ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! 'Kaynana vergisi' ödemek zorunda kalabilirsiniz
Everton – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Everton – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?