Sadece ikinci yarı

20 Şubat 2024 Salı

İlk 45 dakika heyecanı olmayan temposuz bir karşılaşma izledik. 4-4-2 düzeninde oynayan her iki takım da sadece Rashica ve Gedson dışında Beşiktaş’ta Cenk ile Semih dahil adeta maçı izlediler. Beşiktaş Santos’la gelecek yılın hazırlıklarını yapsa da bu statta tribünlerdeki seyirciyi unutmuş gibi oynadı. O kadar ki kaleci Mert daha çok topla buluştu desek yanlış olmaz. Konyaspor orta alanda Soner dışında gayretli futbolcu ararken ikinci yarıya hızlı giren Beşiktaş blokları yakın olunca tempoyu yükselterek golü buldu. Tuhaf olan golden sonra Konyaspor’un diri bir mücadele ile oynaması rakibi Kara Kartalı zorladı.

KENDİLERİNİ ISPATLADILAR

Harcanan yüksek rakamlara rağmen yabancı transferlerinin bizi heyecanlandırmadığını düşünürken futbolun 90 dakika olduğunu hatırladık. İlk yarıdaki durgun Cenk ve Semih kendini ispatladı. İkinci yarıda Beşiktaş’ın attığı goller ile maça güzellik getirdiler. Ve Beşiktaş seyircisi sadece 45 dakika olsa da galibiyetin sevinciyle stattan ayrıldı.