17 Ağustos 2022 Çarşamba

Aritmetikte çarpım işleminde çoğu kez doğruluğunu kanıtlamak için başvurulan bir işlemdir sağlama. Şimdilerde pek revaçta değildir. Çünkü elimizde bunu kanıtlayacak telefonumuz var. Tek vuruşta bunu çözüyoruz. Anı belirten bu bilgi kişinin yaratıcı, düşünme, doğrulama yapısını elinden alır. Tıpkı Valerien İsmael gibi. İhtarı son saniye golüyle Kayserispor karşısında almayan yapı, Alanyaspor maçında hüsran yaşadı. N’Koudou’nun sürat ve yaratıcılığıyla her topu kazandığında Alanyaspor için felaket yaratan becerisini bitirmek ancak böyle yok olabilirdi. Üç golle öne geçmek büyük avantaj olsa da ve sen Beşiktaş’ı çalıştırsan da o formanın futbolumuz için ne ifade ettiğini bilmeyen bir yetersizlikle sınıfta kalırsın. Hem de belgeli olarak. Bu yorumu kızgınlık ve ön yargılı olarak değil kanıtlandığı için yapıyorum.

OYUNU OKUMADIN

Sahada sakın 10 kişi kaldık diye mazeret öne sürme! Seni maç öncesi Apollon yapanlar savunurlar bırak onu. Kulübe bir ihtiyaç ve çözüm hanesidir. Oturan kişileri iyi kullanacaksın. Ayrıca oyun taktiğin hakeme rağmen bitiş düdüğünle olacak sondur! Bazen bilerek ve bazen de o düdük yanlış yapar ama sen kendini sına. Artı üçü nasıl beceriksizliğinle eşitledin açıklaman lazım. Sen beni tanımazsın, tanıtmazlar. Ülkemin en çok şampiyonluk ve futboluna emek veren Beşiktaşlı teknik adamıyım yasaklasalar da! Korktun, oyunu okumadın ve rakibi önemsemedin iş bitti sandın! En etkili iki oyuncunu saha dışına alarak hazin sonu yarattın. Hatanı kabul eder iki maçtan ders çıkartmışsan iyi. Yok inat ediyorsan işi bırak! Yoksa bu kulüp seni taşıyamaz! Başarılı olmak istiyorsan eser yaratacaksın ve kulüp geçmişinde yer alacaksın.