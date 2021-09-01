Sergen yola devam!

01 Eylül 2021 Çarşamba

Öncelikle aydınlatmam lazım. Onunla hiç çalışmadım! Ama onun adına bilmediği özel girişimlerim oldu gençken. Sarıyer'de Kilyoslu olduğu için dayımın Sarıyer Kulübü müdürlüğü yaptığı dönemden altyapı hocası tarafından çok tavsiyesini de aldığım bir çocuktur. Yirmi yaş var aramızda. Olmadığım ikinci Beşiktaş özkaynak döneminde Serpil Hamdi Tüzün eğitiminin çok beğendiği yıldızıdır. Ben o zamanlar birinci ligde dahil amatör kümeye kadar eğitimi ülkeme taşıma inadındaydım. Bir başka başarılı genç olarak 4 yıla yakın çalıştığım öğrencim Sinan Engin'in zamanla Rıza Çalımbay yerine ona sahip çıktığını da çok net bilirim. Kişi olarak değil; ama şu anda Beşiktaş'ı ulaştırdğı yer ötesinde futbola ve teknik adamlığa, kaybedilen ve kişiliği yok edilen vizyonu getirme çabasını Rıdvan Dilmen'le yaptığı söyleşi ve uygulamasıyla ile ekranda gördük! Pratik zekası ve çözücülüğü ile üstün teknik yapısıyla oynarken eksik yanını da tamamlayan bir gelişim gösteriyor. Koşmanın önemli olduğunu biliyor ve istiyor. Cesur ve tavizsiz yapısı ile yok olan teknik adam otoritesini yeniden futbolumuza kazandırmaya azimli gördüm. Burada adını vermek istemediğim geçmişte özkaynakta da görev alan teknik adam dostum onu çok destekledi. Ben ise temkinli yaklaştım olaya. Başkanı sahiplendim. Şimdi ikimiz de mutluyuz sanırım.

Sergen kardeşim! Bizim insani yapı olarak eleştiriye açık olmayan yanımız ve güçten yana tavrımız yumuşak karnımızdır. Herkesin alkış tuttuğu bir dönemde yönetim, hakemler TFF de dahil futbolcularınla diyaloğun iyi ve samimi. Ama acı olan gelecekte zayıf anını yakalamak isteyenlerin olduğu bir ilüzyon dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle kafandaki başarılı projeyi devam ettir ama bu kadar tepkili ve açık olma. Şimdi yine yaratıcı, umursamaz güçlü yanını kullanmaya devam et ve ideal prensipli açık olma şansına set çekme!

Düşmanlar pusudadır ve tek hata anını beklerler! Seni en çok ben eleştiriyorum belki. Çünkü yaşadıklarımı yaşamanı istemem. TFF bu açık yürekli teknik adam ciddiyetine sahip çıkıp futbolumuza yön vermene izin vermelidir. Tabii Beşiktaş da!

Farklı zamanlarda ortaya çıkan tek gerçek Beşiktaş özkaynağı gerçeğidir. Zaruret karşısında zorunlu olarak sahiplenilen ve çok acı çekilen bir imkansız dönemden gelen başarının kurucusu olan Serpil Hamdi ile çok harcandık. O günün karşıtları şimdi onu bulunduğu mekanda ve beni de tüm ülkeye yayma; gençlere eğitim götürme, doğru futbol oynama mücadelesinde başarıyı göz göre göre çaldılar ve batırmaya gayret ettiler. Doğru tektir! Ve o da inandığın, yaşadığın ,aklın yaratıcılığındır! Yola devam...