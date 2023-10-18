Adnan Dinçer
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Turnusol kâğıdı!

18 Ekim 2023 Çarşamba

Futbolda yanlışları ortaya koyan turnusol kâğıdı gibi gerçekçi kanıtlar olsa da yine sonuçta bildiğimizi okuyoruz! 

Milli kadro daha önce de Lucescu ile gerçekçi değişimle yepyeni bir yapıya bürünmüştü. Ancak araya girilerek anlamsız değişikliklerle hazin sonla yapı bozulmuştu. Kişisel hakaretler ve söylenen sözlere karşın o kişi hâlâ teknik direktörlüğüne devam ediyor. Sonraki süreçte Kuntz geldi ve değişimle olay sürüyordu ki bu kez dejenere olan profesyonel alem nedeniyle gönderildi. Şimdi Adana Demirspor’da kendini kanıtlayan Montella’ya takım teslim edildi. Müthiş bir değişim ve başlangıçla özellikle Hırvatistan’ı sahasında yenip, Letonya’yı farklı mağlup ederek 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak futbolumuz adına büyük bir başarı sayılmalı. 

Kadroya baktığımızda kişiler değil, takım olma yolundaki değişim dikkat çekiyor. İsmail, Barış Alper, Yunus, Salih, Yusuf Sarı yepyeni bir görüntü ortaya koydu. Futbolun gerçeğini uygulayan bu gençlerin yanına Abdülkerim ve Uğurcan’ın başarısı eklendi. Samet de iyiydi. Son süreçte oyuna alınan, futbolu bir türlü anlaşılamayan Cenk Tosun’un iki golüyle oyunumuz fark getirdi. 

Kerem’in 3 yıl önce 3. ligden gelmesi; gelişimi, golcülüğü ve çabukluğu dikkat çekmeli! Futbolda isimler ve ligde bulunduğu yer değil, doğru sistemin uygulanmasıyla ortaya “çağdaş futbol”un çıkması söz konusu. Düne kadar İsmail’i tanımayanlar, oynadığı mevkide neler yapılacağına dikkat etmeli. Kanımca TFF bu yıl en isabetli kararı Montella’yı takımın başına getirerek yaptı. Şimdi bu başarı Avrupa Şampiyonası’nda da devam etmeli.

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