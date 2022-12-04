Yerinde uyarı

04 Aralık 2022 Pazar

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’na önemli bir çağrıda bulundu. Son Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımımızın yer almamasının acısına ek olarak, bu dev organizasyonda hakem dahi bulundurma gücümüzden mahrum bırakılmamız çok önemli bir yanlıştır.

Başkan Ali Koç artık Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı yabancı oyuncu sayısının değil, transfer edilcek futbolcuların niteliğine dikkat çekmiştir. Koç, son yıllarda defalarca değişen yabancı oyuncu kuralının, futbolumuza başarı anlamında hiçbir şey katmadığını net şekilde ortaya koydu. 5 yıllık yabancı oyuncu kuralının temellerinin atılacağını söyledi. Bu vizyonun içine eğitimi ve altyapılarımızdaki oyuncu cevherini de koyarsak, planlı bir futbol gelişiminin adımlarını atmış oluruz.

Gelelim Dünya Kupası’na... Katar 2022, sürprizlerle ve futbola kattığı “takım olma” olgusuyla devam ediyor. Oynanan karşılaşmaların dışında akılda kalacak anılarda daha çok Güney Kore, Japonya, Avustralya’nın yeni futbol dünyasına katkısı kadar Suudi Arabistan ile Fas’ın başarısı ve Almanya’nın erken vedası konuşulacaktır.

Eleme karşılaşmaları neticesinde yeni önemli uyarılar gelse de bizim için sadece transfer niteliğimizin sonucu gözden geçirilmelidir. Bu arada gün itibarıyla 8 yabancı teknik direktörün görevine son verilmesi futbolun geleceğiyle ilgili önemli ve dikkat çeken uyarıdır. Kamerun’un Brezilya galibiyeti kadar Aboubakar’ın golünden sonra ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi de Dünya Kupası adına unutulmaz anılardan önemlisi olarak kalacaktır.