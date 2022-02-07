Yıldızları aradı

07 Şubat 2022 Pazartesi

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında ilk 11’de forma giymeyen Ghezzal, Welinton, Atiba, Josef ve Larin’in yokluğunu hissetti. Ghezzal, Josef, Larin oyuna girdikten sonra takıma hareket getirdi. Ancak Beşiktaş’a katkısı tartışılan Teixeira ile Siyah-Beyazlıların orta alanında Pjanic çok etkisizdi. Kartal’a kazanmak için ikinci yarıdaki mücadelesi yetmedi. Beşiktaş, sıkıştırdığı rakibinin inadını kıramadı, 2 topu da direkten döndü. Antalyalı Fredy’i beğendim. Fernando ve Adriano da Kırmızı-Beyazlılara hava getirmiş. Önemli pozisyonlarda çıkışlarıyla Ersin ve iki net pozisyonu kurtaran Boffin, oyunun golsüz bitmesinin başlıca nedenleri arasındaydı.

Heyecan vardı, iki takım da boğuştu ama gol olmayınca birer puan ilaç oldu. Genç Emirhan’ın kaldıramadığı bir mücadele vardı sahada. Beşiktaş önce üçlü ve sonra dörtlü savunmaya geçse de puan kaybını engelleyemedi. Bu hafta sonunda şunu söylemek olasıdır. Endüstriyel futbolun bize bir katkısı oldu. Artık üç büyüklerin efsanesi son bulmuştur. Herkes puan kavgasını kendi kadro ve imkânlarını kullanarak yapınca sonuçlar da böyle oldu. Üç büyükler yok! Yeni bir futbol mücadelesi sahada farklı bir biçime dönüştü. Ligin rakipsiz kralı da Trabzonspor ve birkaç genç teknik adamın yeniliğidir artık!