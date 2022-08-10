Yol uzun, bekle, gör!

10 Ağustos 2022 Çarşamba

Beşiktaş’ın Kayserispor’la oynadığı sezonun ilk maçında Siyah-Beyazlı tribünde bir pankart dikkatimi çekti. Taraftarlar, Fransız teknik adam için “Terminatör” benzetmesi yapmıştı. Terminatör, doğaüstü güçtür, ortadan kaldırmak adına kullanılır. Adil olup olmadığı kullanıcısına göre değişen bazen de robot versiyondur. Futbolda asla yeri olamaz. Çünkü futbol tartışılsa da kurallı bir oyundur! Güç gösterisi adına değişim yapmak için kimi zaman yaratılan sosyolojik ve psikolojik yaşamda bu terime başvurulur. Daha önce teknik adam olarak başkaları için kullanılsa da en son İsmael için bu benzetme yapıldı. Hatta fiziki suni değişimlerle, adeta sahada varmış gibi bir algı yaratılarak futbolcu ve fanatik taraftara sunuldu. Çünkü takım oyununda eksik yanlar vardı. Bunu tamamlayacak güç paraydı, iyi futbolcuydu. İşi bilimsel taraftan ele alan, sahaya oyun olarak sunacak futbolcuların alımı ve yerine gelecek gençlerin değeri bu aralar piyasa değiştiği için teknik adam otoritesini aşmış bir süreçte.

Hazırlık maçlarında göz doldurmayan Beşiktaş, çıkış yolu olarak para gücü yerine “Terminatör” olarak hocasını seçmişti. Bir sezon öncenin şampiyonu çok kötü gitmiş, sonuçta geçen sezon ligde altıncı olmuştu. Son anda katılan bazı futbolcularla sefere çıkan kulübün kararsız tutumu olunca giden gençlerin arkasından hak etmedikleri yorumlar yapılan ortama yeşil ışık yakıldı. Bunu Kayserispor karşısında güç olarak inançlı gördük. Özellikle N’Koudou girince, Cenk ile yılın tek transfer yapmayan kadrosu karşısında son saniyede usta Ghezzal’ın golüyle galip gelince yaşadık. Şimdi ana sorun bundan sonra gelecek! “Terminatör” benzetmesiyle sahasında uygun ve baskılı oynayan Siyah-Beyazlılar heyecan yarattı. Benim şikâyetçi olduğum, herkesin bir otorite kafasıyla yorumları olmuştur. İç bünye beni aşsa da endişelerim artmış ve beklenti büyümüştür. Hani “son anda” gelen başarı gibi bir aldatmaca olmasın derim. “Terminatör” ifadesi algı için olsa da Beşiktaş’ın bunu devam ettirmesi halinde bizce yeri gelince kullanılmalıdır. Tek maçla bu sağlanamaz. Çıkılan yol uzundur. Sonuç bekle ve gör demektir! Bu arada takım için yorum yapılırken bazı futbolcuların da hedef seçilmesine dikkat derim.