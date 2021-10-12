Zoru aşmak!

12 Ekim 2021 Salı

Futbolda gruplarda başımızın belalısı Letonya ile adeta kader maçı oynadık. Zemini iyi olan ama soğuk bir havada oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilk gol pozisyonu yoktu... Rakip inatçı ve sertti. Oyun ve taktik disiplinlerini aşacak gol atağımız yoktu. Teknik direktör Kuntz ilk on birde bu kez mücadele ve çabuk oynayacağını umut ettiği fubolculara görev vermişti. Berat, Orkun, Cengiz ve Kerem, Burak’ın arkasında ve yakınında çok pozisyon kovaladılar. Dubra, Cernomordijs, Gutkovskis gibi futbolcuların öne çıktığı inatçı bir futbol ile yenilmeme için çırpınan Letonya bir kez daha şansını denedi! Ve ikinci yarıda daha çok savunma ağırlıklı oynayan Letonya defansımız en başarılı ismi Merih’in kendi kalesine atığı gol ile öne geçti. Ancak Serdar’ın ilk maçında oyuna girip vurduğu kafa umudumuzu arttırdı. Bu zor karşılaşmaydı. Yapı olarak bu tür gerginliğe karşı etkili olmayan telaşlı bir mücadele verdik. Bizim takım az da olsa rakibimizin duran top şansı dikkat çekti.

Son dakikalardaki baskımız bize penaltıyı getirdi. 90+8’de Burak’ın penaltı golüyle 3 puana uzanırken yeniden umutlandık.