Efendiler, çalınanlar Hazine’ye geri konacak!

21 Kasım 2024 Perşembe

AKP=RTE ve “kutsal ittifakı”, “kendince” gündem olabilecek her şeyin üstüne akbaba gibi atlıyor adeta.

Hem muhalefeti vuracak (!?) hem kendi yandaşlarına “şirin” görünecek (!?) hem de kamuoyunu meşgul edecek kurgusuna göre. Taktik 3 ayaklı. Can havli ile sarılmış durumdalar. Ülkeyi yönetil(e)mez duruma sürüklediler ve kaçınılmaz biçimde yönetemiyorlar. Tıkandılar. Şimdi sıra irili-ufaklı ama “büyük aklın” güdümünde savrulmada. Yeni senaryoların=yalanların artık orta, hatta büyük boy olmaları da yetersiz.

Çoook daha büyüklerinin senaryoları üst akılca yazılmalı ve ülkemizde sahne almalı. Goebbels öğretisi (doktrini). Öyle büyük “yalan” uyduracaksın ki söyleyenler de çekiciliğine (!) kapılacak ve kısa sürede inanır duruma sürüklenecek; politik propaganda hipnotizması-çekimi bu; toplumu felç etme hedefli!

Enflasyon düşmüyor, düşürülemiyor, bu “akılla” (!?) düşmez ve düşmeyecek de. Başlıca, “Ülkenin hayal ötesi talanı-vurgunu” nedenli bu çaresizliği gören iktidar kurmayları var elbette. Ama kamuoyu önünde dillendirme zinhar yasak! Kapalı kapılar ardında RTE’ye ne denli anlatılabiliyor ya da tersi şırıngalanıyor, bilemiyoruz? RTE birkaç gün önce yine faiz-enflasyon ikilisini anarak “birlikte düşecekler” buyurdu.

Eylül 2021’de bu aforizmasını “Nass”a dayamıştı, Anayasayı-laikliği ve bilimi çiğneyerek. Ama kendisinin söyleyip yaptıklarının tersini savunarak Nobel ekonomi ödülünü paylaşan, Atatürk’ü içselleştiremeyen yurttaşımız Prof. Acemoğlu’nu kutlamayı da atlamamıştı. Şimdi sıra, masum Teğmenleri kurban almada!

2025 bütçesi TBMM’de sözde görüşülüyor. Meclis’in-halkın bütçe hakkı yok gerçekte! Asgari ücret ve kamu çalışanları ile emeklilere KAÇINILMAZ ücret artışları masada. 2024 enflasyonunun, TÜİK’in tüüüm çabalarına karşın yüzde 50’den aşağı gelmeyeceği ortada. 17 bin TL, utanç verici sefalet ücreti mut-la-ka 25 bin TL’yi aşmak zorunda. Bilimsel-gerçek ENAG verisi TÜİK’in 2 katı! Hiç refah ve derin yoksulluktan çıkma payı-hakkı verilmeyecek mi? Hani Türkiye büyüyordu, büyümeden emekçiye pay yok mu? AKP’nin dev sınavı!

NASIL TUTACAKSINIZ SOKAĞI?

Kolluğa “ateş” buyruğu mu vereceksiniz masum halkın-emekçinin-ulusun üstüne?!

OHAL mi ilan edeceksiniz? Buna mı zorluyorsunuz ortamı? Nasılsa TBMM aynı gün onaylar RTE’den gelen cumhurbaşkanı kararını. Sonra gelsin OHAL CBK’leri mi? AYM de dokunamayacak ve RTE’nin iki dudağı arasından çıkan “yasa” olacak, TBMM de bunları art arda yasalaştıracak. Oh ne âlâ memleket. FETÖ kurgusu sonrası biz bu filmi izledik 2+ yıl (20 Temmuz 2016 OHAL ilanı) ama hâlâ AKP-FETÖ içiçe!

2017 anayasa halkoylamasının sonucunun meşru olmadığını, geçersiz olduğunu, hukuk dünyasına doğmadığını hiç ama hiiiç konuşmayalım öyle mi? Asıl yumuşak karın burası: İktidar meşru mu?

Ana muhalefet, “normalleşme-uzlaşma-yumuşama” şeytan üçgeninde alabora olsun ve toplum da pusulasızlaşsın-yön duygusunu yitirip alıklaşsın öyle mi? Yok efendiler yok öyle yağma. Ulus-emekçiler-halk uyanıyor, artık uyandı. Yitireceği çok bir şey de kalmadı. 12 bin 500 TL emekli aylığı, 17 bin TL genel geçer asgari ücretle daha çok zulüm yok! Halk kitlelerine sendikalar, birkaç küçük de olsa siyasal parti, namuslu basın emekçileri ve akademia-aydınlar-sanatçılar önderlik edecektir. Giderek artırılan şiddet ve kolluk baskısının an-cak “bir süre” daha “işe yarayabilir”, asla orta-uzun erimde değil. Bu “bir süre”de AKP=RTE ve kutsal ittifakının “büyülü”(!) çözümü ne olabilir? Tarikatçı, tarih bilmez MEB’ini de sahneye sürmek mi?

EFENDİLER

Çalınanlar “yeterince” geri, yerine konacaktır kurutulmuş tulumbaya, devlet hazinesine!

Bunun başka yolu kalmamıştır. Teknik reçeteyi artık Mr. Simsek mi yazar, IMF-DB mi?

Örn. “varlık vergisi” mi?

Hani şu hâlâ eleştirdiğiniz 2024 Kasım’ında akçal (mali) tablo 1942 Türkiye’sinden daha kötü değilse de daha iyi de değil. AKP=RTE 2002’de 130 milyar dolar borçla aldı ülkeyi, her şeyi yağmaladı, borç 600 milyar dolar!

Ana muhalefet, bu görülmemiş ağır bunalımı doğru okumak ve geç kalmamak zorundadır. İç cepheyi çökertme! Koşulları tartışmasız ve apaçık doğan halkın-ulusun meşru direnme hakkını örgütlemeli ve tarihsel sorumluluğunu oyalanmadan üstlenmelidir. Bu dalga CHP’yi de ufalayabilir. Çünkü, yaratılan dış güvenlik sorunları, içtekilerle ayrılmaz yumak! Uyarmış olalım. TEĞMENLERE DE SAKIN DOKUNMAYIN!