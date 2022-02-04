Binmişiz bir alamete...

04 Şubat 2022 Cuma

Arada eş dost soruyor:

- Uykuların nasıl?

Ben de, genelde iyi olduğunu söylüyor, ardından aynı hamleyi yapıyorum:

Seninkiler nasıl?..

Önceki gece anladım ki uykularım iyi, hem de çok iyiymiş, bu iyiliği neye yormalı bilemiyorum. Sinir sisteminin iyi olmasına mı, doktor tavsiyesiyle her gece aldığım “melatonin”e mi bağlamalı ya da gözler önünde olanları anlamayacak kadar mankafalaştığıma mı, kestiremiyorum. Eğer son olasılık doğru ise bunun bütün toplum için geçerli olduğu da kesin.

Salı akşamı, TELE1’de her zamanki gibi 18 Dakika programını izliyorum. Merdan Yanardağ, daha önce de kısmen yayımlanmış bir haberden söz etti. Ankara Savcılığı’nın, IŞİD’in Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler hakkında açtığı davanın dosyasındaki 74 sayfalık ifadeye dayanarak, Alican Uludağ’ın yaptığı haberde, örgütün yönetim kademesinden Mustafa Dokumacı’nın Emri Hariç’in (Dışişleri Bölümü) direktifiyle Kasım Güler’e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Acun Ilıcalı hakkında öldürme emri verdiği belirtiliyor.

Haberde, LBGTİ+ İzmir örgütünün ve Kapadokya’da balon turu yapan turistlerin de hedefler arasında gösterildiği belirtiliyor.

***

Mektebi Faruk’ta kararlaştırılan suikast girişimlerinin akim kalması üzerine yakalanan Kasım Güler’in itiraf yasasından yararlanmak için verdiği ifadelere dayanan ve her şeyin ayrıntılarıyla anlatıldığı haberden IŞİD’in Türkiye sınırlarını nasıl kevgire çevirdiği ve ne büyük bir tehlike oluşturduğu açıkça anlaşılıyor.

Türkiye sınırlarını yol geçen hanı haline getirerek, buradan teröristler ile birlikte, silah ile malzemenin serbest geçişini sağlayarak, kendi sınırlarını da her türlü güvenlikten yoksun hale sokarak, kendi başına da ne büyük dertler açmakta olduğunu görememişti.

AKP, bu konuda çok uyarıldıysa da bunlara kulak asmadı. Suriye iç savaşının zaman içinde Kuzey Suriye’de PKK uzantısı bir koridor oluşturulması olanağını doğururken de Türkiye’nin sınır güvencesi açısından doğan tehlike karşısında bölgede güvenlik ve istikrarın bizzat Suriye’nin kendisi yani Esad tarafından sağlanmasının Ankara’nın çıkarlarına en elverişli çözüm olduğunu anlayamadı ve Esad karşıtı Amerikan yandaşı politikasını sürdürdü.

ABD, Suriye’de milyarlarca dolarlık silah ve malzeme ile donattığı, siyasi, askeri her açıdan terör seddini sonuna kadar destekleyeceğini her fırsatta ortaya koyuyor fakat Ankara bir türlü aymıyordu.

Suriye iç savaşının patlak vermesinde Türkiye başat rol oynadı, buna karşılık da aynı savaşın olumsuz etkilerini neredeyse Suriye kadar büyük ölçüde hissetti.

Sayıları milyonlarla ifade edilen Suriyeli sığınmacıların Türkiye’nin her bölgesinde toplumsal yaşamın her alanında doğurduğu devasa sorunlar, Suriye’de silahlar sustuktan sonra da Türkiye’de devam edecektir.

***

Türkiye, sınırlarını kevgire çevirerek, Suriye’yi Selefi örgütlerin saldırıları karşısında kırılgan hale soktu. Ama bu davranışıyla kendi de aynı duruma düştü.

Ebu Usame el Türki kod adlı IŞİD militanının, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu gibi bütün Türkiye’yi tepeden tırnağa allak bullak edecek hedeflere yönelmiş militanlarına karşı ülkemizi koruyan sınır güvenliği olmamasının yanı sıra, 20 Ekim 2015’teki Ankara Garı katliamı sırasında ortaya çıkan çok kaygı dolu, ihmal belirtilerinin de ciddi olarak gündeme getirdiği kimi iktidar ve güvenlik çevreleriyle İslamcı terör örgütleriyle ideolojik yakınlığı da göz önünde bulundurulunca, normal olanın bundan böyle toplumda kimsenin gözüne uyku girmemesidir.

Bununla birlikte ben gayet iyi uyuyorum.

Sizin uykularınız nasıl?