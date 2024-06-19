Bayram yazısı...

19 Haziran 2024 Çarşamba

Bu yazı, “bayram günlüğü” gibi bir şey olacak. Bir gün öncesinden başlayarak gördüklerimi, düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım.

Cumartesi günü arife günüydü. CHP genel başkanının artık gelenekselleşmiş olan “önceki genel başkanlarla buluşma”sı o gün gerçekleşti. Genel başkanımız Özgür Özel’in davetine, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve ben katıldık. Önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir cenazesi dolayısıyla gelememişti. Gündemde, bayramlaşmayla birlikte tabii siyaset de vardı. O alanda, görüş alışverişi yaptık.

O buluşmanın hemen arkasından ise hep birlikte bir evlenme davetine katıldık ki onun da ilgilileri, siyaset alanından uzak değildi.

Gelin, CHP’nin en genç üyelerinden biri olarak siyasete katılmıştı. Parti meclisi üyeliğinde bulunduktan sonra İzmir’den milletvekili seçilmişti. Aynı zamanda genel yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak adalet işleriyle ilgili “gölge kabine” mensubuydu. İzmir milletvekili Gökçe Gökçen.

Gökçen, daha önceki öğrenim hayatında sanki bugünkü görevine hazırlanması için programlanmış gibiydi. Önce Galatasaray Lisesi’ni bitirmiş, sonra Galatasaray Üniversitesi’nde hukuk okumuş, daha sonra da lisansüstü öğrenimini, “insan hakları” alanında yapmıştı. Doktora çalışmalarını da gene aynı alanda sürdürüyordu. Bu bayrama, “Özgün Göl’ün eşi” sıfatını da taşıyarak giriyordu.

Törende biz “şimdiki ve önceki genel başkanlar” heyeti hep birlikte “gelin”in nikâh tanıklarıydık. Nikâhı kıyan da gene bir kadındı: Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu.

Ağaçların altındaki bir açık alanda kıyılan nikâhta, davetliler arasında grup grup sohbetler başladı. Müzik de vardı, ikram da vardı.

Özetle: Orada gene, siyaseti de eksik olmayan güzel bir akşam yaşadık. Genç evlilere ve yakınlarına mutluluk dileklerimi bu yazıyla da iletiyorum.

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Bayramın birinci gününü, ocak ayında kaybettiğim sevgili eşim Aysel Öymen’i ve ailemizin daha önceki kayıplarını, sevgi, saygı ve özlemle anarak geçirdim. Sonra Büyükadalı olan kızım Aslı’nın çağrısı üzerine bayram günlerini birlikte geçirmek üzere onun konuğu oldum.

CHP dahil, bazı siyasal partilerde, bayramların genellikle ikinci gününde parti binalarında bayramlaşma geleneği vardır. İstanbul Büyükada’da bu bayramdaki uygulama da öyleydi. Sabah saat 11.00’de ilçe binasında toplanılacaktı. Biz de Aslı ile birlikte oraya gittik. Bu dönemin Adalar Belediye başkanı da vardı. Daha birçok partili oraya gelmişti. Hep birlikte hem bayramlaştık hem de biraz siyasetten konuştuk. Büyükada, Heybeliada, Burgaz, Kınalı ve Sedef dahil tüm adaların, tabii yerel konuları da var. Oralarda yaşayanların ülke siyasetiyle ilgili görüşleri de var. Birçoğu o toplantıda dile getirildi.

İlçe başkanı Letafet Kalkan ve belediye başkanı Ali Ercan Akpolat da çeşitli konularda görüşlerini açıkladılar. Ve sorunlara getirilecek çözümlerle ilgili önerileri yorumladılar. Onlardan bazısına ben de bir başka yazıda değinmek isterim.

Benim de geçmişte uzunca bir süre “ikametgâhım” (oturma yerim) orası olmuştu. Bazı konulara “dünden bugüne” doğru karşılaştırmalı olarak bakınca aklıma söyleyecek sözler geliyor. Ama Adaların varlığı ve güzelliği, genel olarak, insanı iyimserleştirebiliyor. Mevcut sorunların da çözülebilir olduğunu düşündürüyor.

Benim arife günü ile birlikte bayram günlerinde gördüklerim bunlar.

Cumhuriyet ailesindeki arkadaşlarımla birlikte, gazetemizin tüm okurlarının bayramını tekrar kutlar, en iyi dileklerimi sunarım.