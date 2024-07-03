03 Temmuz 2024 Çarşamba

Türkiye kaostan beslenen, bazen itişi, kakışı, kavgayı avantaja çeviren bir coğrafya. Bunu bir kez daha gördük. A Milli Takımımız, Euro 2024’ün “Çılgın Türkleri” kriz ortamından alnının akı ile, hem de çeyrek final apoletiyle ayrıldı. Portekiz maçı sonrasını anımsıyoruzdur, hepimiz birbirimize girmiştik. Kaan istenmeyen adamdı, Merih için niye Milli Takım’a alındı ki diyorduk, Abdülkerim’i, kaleci Mert’i tefe koymuştuk. Öyle ki, Çekya karşısında alınan galibiyet ve 6 puanla gelen grup 2.’liği bile kesmemişti, Montella’yı evine göndermeye niyetlenenlerimiz bile vardı.

Sonra ne oldu? Leipzig’deki 2. tur maçında Euro 2024’ün en diri takımı Avusturya’yı eledik. Turnuvanın ilk 15 günü tefe koyduğumuz isimlerle hem de. Beğenmiyorduk ya Mert’i, şimdi İngilizler bile kaleci Banks’ın yerine koyuyor. Merih için turnuvanın en iyi stoperi yakıştırmasını yapanlar var, hatta çeyrek finaldeki rakibimiz Hollandalılar bile Türkler değil de Avusturyalılar gelseydi demeye başladı. Üstelik tam da zamanında gelen bir galibiyetti bu. Ülke karışmış, her şey birbirine girmişken insanlar milli futbolcuların sosyal medyadaki “Ne mutlu Türküm diyene” sözüyle yeniden “Türk kimlikleri”ni anımsadılar, “Türkiyeli” ifadesinden uzaklaştılar.

Maçın teknik analizine gelirsek: Gayrısız herkes iyiydi, en çok da savunmayı kimi zaman üç kimi zaman beş bazen de yedi kişiyle tutan İtalyan Montella. Artık bizden biridir, Napolili olması fark etmez, Derwall gibidir, Piontek gibidir bizler için. Hollanda maçı ne olur? Bundan sonra her şey olur... Rakibin yıldızları var; Gakpo, Malen, Virgil, Memphis en dikkat edilmesi gereken oyuncular. Dokunan yanıyor. Bir de Simons. Bizim Avusturya’ya yaptığımızı (yani korner golleri) bu kez onlar bize dayatabilir. Arda’nın şapkadan tavşan çıkartması gerek. Kaan, Merih, Mert, Hakan 5 misli oynamalı. Berlin’de Hollanda’yı geçersek mi? Yarı finalden zerre şüphem yok, ver elini Almanya finali.

Merih’i bozkurt işareti nedeniyle eleştirmeyin. Zafer işareti, gökteki Tanrı’yı sembolize eden işaretten hiçbir farkı yok. Ayrıca Bozkurt, ülkücü hareketin değil 5500 yıl öncesindeki Türk toplumununun sembolüdür. Atatürk’ün Türk Lirası’na bastırdığı alameti farikadır.