Arif Kızılyalın
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Avrupa futbolu ve Türkiye

17 Eylül 2024 Salı

Taraftara, “fırsat transferi” diye duyurulan, Bankalar Birliği’ne olan borçları katlayan son gün transferleri değil konumuz. Şampiyonlar Ligi’ne veda edip, UEFA’da yoluna devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe, yıllık 50- 80 milyon Avro bandına çıkan maaş ödemelerinin altından nasıl kalkacak, onu kulübün başkanları ile yöneticiler bilir. Günün sonunda kulüplerde “ibra” diye bir müessese var! Ne var ki Avrupa futbolu ve Türkiye’den kasıt, 3 koldan tutunduğumuz UEFA’nın yeni formatlı Avrupa Ligi. Takımlar her hafta, içeride dışarıda tek devreli lig usulüne göre en az 8 maç oynayacak. İlk 8’e girerlerse ne âlâ, 9-24’e kalırsa Play-Off var. Bir tür koşut (paralel) lig. “Bizim hedefimiz lig” demeyip buradan para da bekliyorsanız kadro mühendisliğinizi ona göre yapmanız gerekiyor(du). Bu lig, kıtasında ilk 8 ile 12 arasında gidip gelen Türk futbolu için iyi bir test aynı zamanda. Performansımız gelecek yıllarda Türk futbolunun yerini belirleyecek. Haftada 1 maçı kaldıramayan oyuncularımızın bu tempoya nasıl alışacağı merak konusu. Belki de UEFA, Avrupa futboluna NBA ya da basketboldaki Euroleague formatını getirmek istiyor. Yeni formatın amacı ulusal ligleri “çöp” düzeyine getirme planı olabilir. Acaba Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın futbol profesyonelleri bu olasılığı hesaplıyor mu? Yoksa “Ben derbi kazanayım yeter” mi diyorlar? 

FEDERASYON SEÇİMLERİ

60 civarı federasyonda seçim takvimi başladı. Siyaset, iktidarıyla, muhalefetiyle işin içinde. Oysa gerekli olan üst akıldı! Seçimlerde 1. kriteriniz aralarında golf ve basketbolun da bulunduğu 30 olimpik branşta, “Paris vizesi alamayan” başkanları evine göndermek olmalı. Ama Yıldırım Demirören ve Hidayet Türkoğlu için Beştepe’nin adayı yakıştırması var. Değişimde 2. kriter Paris’e gidip madalya alamayan branşlar olmalı. Ama duyduğumuz kadarıyla bakanlık bürokratlarına yakın başkanlar “Biz rahatız” diyormuş. Bu iki kriter dururken Olimpiyat madalyalı branşlara müdahale ne denli doğru bilinmez! Örneğin atıcılıkta Yusuf Dikeç’le tarihi Olimpiyat madalyası geldi. Ama birileri Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu’nun yerine bir Gençlik Spor Müdürlüğü bürokratını hazırlıyor! Benzeri senaryolar Paris’te madalya alan diğer branşlar için de geçerli. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın federasyon seçimlerinde Hamza Yerlikaya’yı yetkili kıldığı söylense de geçenlerde Erdoğan, Bakan Osman Bak ve eski bakan Akif Çağatay Kılıç ile görüştü, yetkilendirdi. Çünkü Erdoğan adının başarısız branşlarda eski sporcularca kullanılmasından rahatsız.


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