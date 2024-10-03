03 Ekim 2024 Perşembe

Eski Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı, Dünya Satranç Federasyonu Etik ve Disiplin Mahkemesi’ne yargıç seçildi. 73 oy aldı. Bu bir ilk. FIDE’nin onur üyesi de olan Yazıcı’yı kutlarız, ancak seçim günü Türkiye’den birilerinin, oy kullanacak ülke delegelerini arayıp “Ali Nihat’a oy vermeyin” dediğini duyduk. Spor Bakanı Osman Bak, Yazıcı’yı bir arasın, bu “hain” kim bulsun! Allah’tan uluslararası federasyondaki bazı isimler bizi bizden iyi tanıyor! Benzeri bir ayıp önceki yıllarda FIBA’da yaşanmış, zamanın FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, seçim kaybetsin diye dönemin Spor Bakanı’nın etrafı, Sırp adayı desteklemişti. Yani sırtından hançerleme olayı yeni değil!

Futbol dışındaki branşlarda federasyon seçimleri sürüyor. Hentbolda 3 adaylı yarışta Uğur Kılıç’ın yerine Mesut Çebi geldi. Şimdi gözler güreş, yüzme, basketbol ve judoda. Güreşte, 2024 Olimpiyat üçüncüsü ASKİ’li Taha Akgül kendisi gibi Olimpiyat madalyalı eski şampiyon güreşçi şimdiki başkan Şeref Eroğlu ile yarışacak sürpriz olmazsa. Basketbolda ise Hidayet Türkoğlu ile Efe Aydan karşı karşıya. Branş vermeden, başkan adaylığı için yeterli imza toplama meselesine değineceğim. Bazı adaylar yeterli imzayı alamadı. Bazı kulüpler ise kendi antrenörlüğünü, takım kaptanlığını üstlenen isimlere imza vermedi. İktidardan, ondan bundan korkup, kendi evlatlarına imza vermeme işini anlayamadım! Hatta ben bu kulüplerin yerinde olsam, “Ne imzası, gel seni delege yazalım, diğer delegeleri sen seç” derdim!

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden inşa edilip büyütülen Abdi İpekçi Spor Salonu’nu açtı. Ama önemli bir eksikle, “Abdi İpekçi” orada yoktu. 1979’da haince bir suikast sonucu katledilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni’nin adı tabeladan silinmiş, yerine Basketbol Gelişim Merkezi diye vasat bir ad yazılmıştı. İşin üzücü yanı kimsenin sesi çıkmadı! Ya önemsemediler ya korktular! Oysa, bu konu kamuoyu baskısıyla Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na seçim kaybettirecek kadar önemli bir yanlış!