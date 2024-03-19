Arif Kızılyalın
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Güvenlik kurulu!

19 Mart 2024 Salı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Türk futbolunun “kara kaplı” sicil dosyasının en karanlık sayfaları arasına girdi. 90 dakikada yaşananları, hakemin kontrolü elden kaçırışını, maç sonrası yüzümüzü kızartan vahşet sahnelerini ve Fenerbahçe Futbol Takımı’nın neredeyse 3 saat boyunca statta mahsur kalıp, kentteki bütün polislerin yollarda oluşturduğu insan zincirinin arasından direkt aprona gidişini bir yana bırakalım. Nasılsa üzerinde çok tepinilecek. Olası cezaları da konuşmayalım. “Böylesine önemli bir maçta polis sahada niye yoktu?” sorusuna yanıt arayalım! 

2010’lu yıllardı. Futboldaki kaos yine tavan yapmış, İstanbul’daki her büyük maç gündemi değiştirir olmuştu. O yüzden, maçların güvenlik önlemlerinin konuşulduğu İl Güvenlik Kurulu toplantıları farklı bir önem taşıyordu. Dönemin güvenlikten sorumlu vali yardımcısı Ergun Güngör, maçla ilgili toplantılara büyük önem verir, İstanbul Valiliği içindeki mavi salonun yanı sıra büyük salonu da toplantılara açardı. İstanbul’un profesyonel kulüplerinin temsilcileri, Alay Komutanı, Emniyet Müdürü, Spor Şube Müdürü, Sağlık Müdürü ve TSYD İstanbul Şube Başkanı’nın katılımıyla her maç en ince ayrıntısına kadar tartışılırdı. Dönemin “yakışıklı” bir kulüp başkanı, “Vali Bey burada benim ne işim var?” deyince Ergun Güngör elini masaya vurmuştu: “Başkan Bey, senin stadında sahaya hangi tribünden daha kolay atlanır, bilet verdiğin hangi taraftar grubu nasıl frenlenir iyi bilirsin. O yüzden derbilerde başkanları rica ediyorum.” 

Sonrasında maç üzerine simülasyonlar yapılır, çevik kuvvet ihtiyacı olup olmadığı tartışılır, gerekirse dış birim için Jandarma’dan destek istenir, gergin maçlarda son 10 dakikaya girilirken polisin saha içinde kol kola girip insan bariyeri oluşturması kararı alınırdı. Hatta vali, toplantı bitiminde başkanlarla kahve içer, “Verdiğiniz demeçlere dikkat edin” derdi. 

Ama o dönemin valileri, vali gibi valiydi. Ya mülkiye, ya polis akademiliydiler! Şimdi suçlamayayım Trabzon Valisi ile emniyet müdürünü ama, TrabzonsporFenerbahçe maçının bitiş düdüğü sonrası gündelik çalışan ve çoğu da güvenlikçi olmayan turuncu yelekli personelin yanında polisi gören oldu mu bilemiyorum, ben göremedim. Kavga biterken devlet güvenlik gücü sahaya daldı. Eh, ortada polis olmayınca futbolcu da kendini koruyor gayrı ihtiyari! 

ALİ AĞABEY'İ UĞURLARKEN!

2 gündür tüm Cumhuriyet Ailesi gibi aydınlanma devriminin evladı Ali Sirmen’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün Ali Ağabey’le vedalaşacağız. Yarın, ayrıntı köşesinde Ali Sirmen’in PSGGalatasaray anısını paylaşacağım. Çünkü Ali Ağabey, gazetedeki en iyi futbolsever ve en sağlam Galatasaraylılardandı, Yunus Nadi ile Abidin Daver’den sonra.


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