Katarlılara ihale golü

26 Ocak 2024 Cuma

2017-18 sezonunda, Katarlı beIN Sports, Süper Lig maçlarının naklen yayını için TFF’ye 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Kulüpler ciddi bir yayın geliri elde ettiler o sezon. Sonrasında bu tutar hep düştü. Geçen yıl, Katarlı “dost”lar (!), ihalenin TL bazında yapılmasını ve 2.6 milyarın üzerine de çıkılamayacağını duyurdu. 5 yılda yüzde 82 değer kaybetmişti Türk futbolu. Ve yine bir ihale mevsimi geldi çattı. Bu yıl, dövizdeki inanılmaz artış ve Türk insanının değil, Türkiye’ye misafir gelen yabancıların bile başını döndüren enflasyon hiç yaşanmamış gibi Katarlı yayıncı 50 milyon dolar civarı bir para ödeyebileceğini duyurup ihale şartnamesini aldı. Rakip de çıkmamıştı.

Taa ki, Kulüpler Birliği 300 bin TL’yi ödeyip ihale şartnamesini alana kadar. Anlaşılan o ki, Katarlıların, bu işi “tekel”e çevirip ucuza kapatma girişimine karşı bir tavır benimsemiş kulüpler. Haklılar da 20’ye yakın kulübe 50 milyon dolar pay edildiğinde (işin içine başarı kriteri de var) naklen yayından ancak çekirdek parası gelecek 2024’te. Bu da Bankalar Birliği borcu düşünüldüğünde kulüplerin batması demek. Peki şimdi ne olacak? Futbol, iktidar için önemli. Hele yerel seçim yaklaşırken. Büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katarlılara “Şu rakamı 100 milyon dolara çıkarın” diyecek. Ya da kulüpler gerçekten siyasete direnip kendi başlarına naklen yayın işine girişecek.

TFF özellikle 2023’ün son 20 gününde büyük yara aldı. Hakemin dövülmesi, Süper Lig takımının sahadan çekilmesi ve Riyad rezaleti Mehmet Büyükekşi federasyonunu yıprattı. Olağanüstü genel kurul rüzgârları eserken konunun farklı boyutu ortaya çıktı. Birileri -iktidarın bir ayağı diyelim- eski AKP’li yayıncı, inşaatçı Nuri Albayrak’ı ısıtmaya başladı. Oysa olası bir seçimde Cemil Kazancı, Mustafa Denizli, Servet Yardımcı’nın adı geçiyordu. Ancak Albayrak, kendi yayın grubunun gücünü de kullanıp öne geçti. TFF’nin 1 yıl önce çok uluslu bir fastfood şirketiyle imzaladığı sponsorluk anlaşmasını, “dün yapılmış gibi” gündeme getirip, “TFF, Filistin katili İsrailli şirketle kol kola yürüyor” kumpas haberi, aslında Albayrak’ın önünün açılması anlamı taşıyor. Açıkçası, Büyükekşi başarısız ama böyle gitmemeli.