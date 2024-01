10 Ocak 2024 Çarşamba

CHP, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile açıktan, DEM’le de (o dönemdeki adı HDP) AKP-MHP karşıtlığı üzerinden ittifak yapıp 11 büyükşehir ve çok sayıda ilçe kazanmıştı. “Kılıçdaroğlu doktrini” adı verilen bu muhalif uzlaşının bir benzerine şimdilerde de gereksinim var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de diğer muhalefet partilerinin kimi zaman dozajı aşan eleştirilerine yanıt vermeyerek “özel” bir uzlaşı arayışına girişti. Yoksa Meral Akşener’in söylediklerini duymazdan gelmezdi. Toplumsal muhalefetin temelini atmaya çalışıyor TBMM’deki ayrışmalara bakmadan. Biliyor ki tabanda ittifak sağlanamazsa İstanbul, Antalya, Hatay, Aydın, hatta Eskişehir’de sıkıntı yaşanır. Bu bağlamda DEM ile yapılacak centilmenlik anlaşması en önemli adım. Çünkü İstanbul, Mersin ve Adana’da Kürt yurttaşlar belirleyici. Eğer uzlaşı sağlanamaz ve DEM, “başat” aday çıkarırsa yüz binlerce oy eksi haneye yazılır. Keza İYİ Parti, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin taban oyları da kazananı belirler.

CHP’nin kurmaylarından biri belediye başkan adaylarının belirlenmesinde yaşanan gecikmenin nedenini “senin adayın-benim adayım” çekişmesinden ziyade uzlaşı arayışı olarak açıkladı. Yine de gerekçesi ne olursa olsun, başkan adaylarının en azından yüzde 90’ını açıklamalıydı CHP, 2023 bitmeden. AKP’den alınması söz konusu Tuzla, Üsküdar, Eyüp, Sancaktepe, Çatalca, Silivri, Antalya Serik, Denizli, Artvin’de ise çok geç kalındı. 2019’da aynı hata Üsküdar’da yapılmış, kazanılacak ilçe İstanbul-genel merkez çekişmesi nedeniyle AKP’ye kaptırılmıştı. Çünkü yerel seçimin sırrı alan çalışmasıdır, bir gün bile önemlidir. Bunu 2019’da eski bir otobüsle 964 mahalleyi dolaşan Ekrem İmamoğlu kanıtladı. Kim halka dokunmuşsa, sokakta karşılığı varsa adaylaşmalı. Eğer aday mevcut belediye başkanı ise 2019 ile 2023 seçimleri arasındaki farka bakılmalı, oy artıran başkanlar yerlerini korumalı. Örneğin bu konuda Adana, Mersin, Çankaya, Beşiktaş, Kartal, Ataşehir, Beylikdüzü, Muratpaşa, Çiğli başkanları çok avantajlı. Ama adaylaşırlar mı soru işaretleri var! Aday seçimi verilerden çok “Kurultayda değişim hareketine destek verdiler-vermediler” kriterine kalırsa CHP büyük kayıplar yaşar. Bu arada bugünkü PM’de sadece AKP’deki ilçelerin adaylarının açıklanacağı haberi geldi; umarız doğru değildir tüm başkanlar açıklanır!

ALMAN ÇİFTÇİLER, TÜRK EMEKLİLER!

Bütçedeki tasarrufun faturasını çiftçilere ödetmek isteyen Alman hükümeti, beklemediği bir protesto ile karşılaştı. Binlerce üretici, mazot alımındaki vergi muafiyetinin kaldırılma girişimine karşı traktörlerle eylem yaptı: “Ekmeği daha pahalıya yiyeceksiniz” diye. Almanya’nın ardından Türkiye’de bir eylem vardı dün. Yüzde 37.56’lık “sadaka” gibi artışı protesto eden emekliler Ankara’da buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer’le DİSK destek vermese kimsenin haberi olmayacaktı bu eylemden, bildiri okuyup dağıldılar. Sözün özü, Türkiye eylem kültürünü unuttu AKP ile. Sendika ve grev dediğinizde hemen ötekileştiriliyorsunuz. Düşünsenize Konya’da, Denizli’de, Manisa’da mazot fiyatlarının binlerce çiftçi tarafından protesto edildiğini. Saray iktidarı, anında çiftçileri “terör odağı” olmakla suçlardı!

AT KESTANESİ OLDU ÇİN KESTANESİ

Kültürel kod ya da toplumsal hafıza, nasıl adlandırırsanız adlandırın Türkiye, bildiğini unutan bir ülke. Geçenlerde bir haber vardı TV’lerde. Atlara yedirilmek için Çin’den ithal edilen ve “Çin kestanesi” olarak adlandırılan ürünün, halka “yemiş” olarak satılması konu edilmişti. Gerçekten de atların yemlerine karıştırılan bu tür kestane içindeki sabunsu madde nedeniyle zehirlenmelere yol açar. Yenmeyen bu kestanenin adı da “at kestanesi”dir. Yıllarca önce büyüklerimiz, oyun oynamak için sokağa çıktığımızda uyarırdı: “Sakın ha yerdeki at kestanelerini toplayıp yemeyin.” Eskiden Sultanahmet, Zeytinburnu, Acıbadem ve Sarıyer’de at kestanesi ağaçlarından geçilmezdi. Sonra kesildiler, yerlerine beton kuleler dikildi, at kestanesi kültürü de toplumun zihninden silindi. Yılların at kestanesi de oldu Çin kestanesi.