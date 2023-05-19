PKK’nin öldürmek istediği lider

19 Mayıs 2023 Cuma

Türkiye 28 Mayıs’ta sandığa gidiyor. Bu bir seçim değil, referandum.

Türkiye siyahla beyazı oylayacak. Ve Tayyip Erdoğan’la, Kemal Kılıçdaroğlu yarışa sıfırdan başlıyor. Ayrıca şu gerçeğin altı bir kez daha çizilmeli; 21 yıllık AKP iktidarında Erdoğan’ı durduran tek lider Kılıçdaroğlu. Geçmişe dönersek; 2014 seçimlerinde muhalefet Ekmeleddin İhsanoğlu ile yüzde 38.4 oyla, yüzde 51.8 oy alan Erdoğan’a yenilmişti. Bir sonraki seçimde bu kez Muharrem İnce, yüzde 30.6’da kalıp Erdoğan’ın 52.6’sına engel olamadı. 2023’te ise Kılıçdaroğlu, yüzde 44.88’i ile Erdoğan’ın balkon konuşmasında, “Kazandık 6’sını birden yendik” diye bağırmasına izin vermedi, Anadolu deyişiyle “Baharı gösterip yazı yaşatmadı”. Görünen o ki ülkede değişimi isteyenlerin, demokrasi için direnenlerin oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu bağlamda, efsane teknik direktör Mustafa Denizli’nin 1988’de 3-0 yenilgiyle sonlanan Neuchatel maçının rövanşı öncesi yaptığı açıklamayı anımsamakta fayda var: “Çeyrek final şansımız yüzde 51.” Denizli’nin Galatasaray’ı kibirli İsviçrelilere 5 atıp turu geçmişti!

Peki, anketlerde önde gözüken Kılıçdaroğlu niçin ilk turda ipi göğüsleyemedi? Oysa kampanya ekibi iyi iş çıkardı. Ancak siyasi değildi söylemler, Erdoğan ortamı savaş alanına çevirirken! En önemli kayıp ise iktidarın yarattığı algı operasyonuyla yaşandı. Bakanların, hatta cumhurbaşkanının da omuz verdiği “Kılıçdaroğlu kazanırsa Öcalan’ın hapisten çıkarılacak” safsatası, sahte broşürler, seçim meydanlarında yayımlanan montaj videolar ekonomik krizden bunalan seçmenin aklıyla değil duygularıyla tercihte bulunmasına yol açınca 7 Mayıs’ta 50’leri bulan oy oranı 44-45’lere indi. İşin kötüsü şimdilerde de o kara propaganda devam ediyor. AKP iktidarı boyunca nedense (!) Kandil’den sökülüp atılamayan PKK terör örgütünün “Millet İttifakı’nı desteklediği” yolundaki videolar, iktidarın arka bahçesince satın alınan çirkin karalamalar. Milliyetçi oy katmanının yüzde 25’leri bulduğu gerçeğiyle Z kuşağının Türkçü damarı iktidarı yalana dolana yöneltiyor yine. Oysa, PKK’nın suikastle öldürmek istediği tek lider Kılıçdaroğlu. Şaka değil PKK’nın roketli saldırısından saniyelerle kurtuldu. Muhalefet son 9 günde bu gerçeği anlatmalı kamuoyuna!

ERDOĞAN’IN OYU YÜZDE 35

28 Mayıs’ta ne olacak sorusuna yanıt ararsak söylemekte yarar var ki Erdoğan’ın kemik oyu, AKP’nin yüzde 35’i ile sınırlı. MHP tabanı Suriyeli istilasına karşın zoraki “Erdoğan” dedi ama kafalar karışık. Bir video dönüyor bu aralar sosyal medyada. Suriyeliler, Arapça sloganlarla, Erdoğan için oy istiyor, çünkü 13 milyon Suriyeli’nin Türkiye’deki tek güvencesi şimdiki cumhurbaşkanı. Yüzde 5.2 oy alan Sinan Oğan’a verilmesi tasarlanan Göç İdaresi Bakanlığı sanırım Millet İttifakı’nın Suriyeliler konusundaki duruşunu sergilemeye yeter. Kilidi de bu adım çözer.

İlk turdaki 44.88-49.52 oranına gelirsek haksızlık olmasın CHP sandıklara -büyük ölçüde- sahip çıktı. 200 bin sandıktan, 600’ü sorunlu, 3 bininde maddi hata var. Ancak bu 3 bin sandık, tıpkı PKK konusunda olduğu gibi Aktroller tarafından şişiriliyor ve muhalif kesime, “Siz oy atsanız da bunlar sahip çıkamayacak” mesajı veriliyor. Satın alınmış bir taktik! Ne var ki YSK’deki güvensiz ortama önlem olarak koşut bir veri sistemi kurmalı muhalefet Çünkü, İstanbul 2. bölge milletvekili Süleyman Soylu, AKP’lilerin ifadesiyle hiçbir şey yapmıyorsa bile bir şeyler yapıyor. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “hayali seçmen” iddiasını ortaya atıp 50-100 kişiyi kütükten düşürmüştü. Ülkede bine yakın ilçe var! Emin olun ki yüz binlerce hayali seçmen oy kullandı bu seçimde. 142 nolu belge ile sandık sandık dolaşırken yakalananlar var, bir de yakalanamayanlar!

Sözün özü, masadaki tüm paydaşların “samimi” desteği ve Sinan Oğan’a giden tepki oyları sonucu belirler. İddialı olacak ama Kılıçdaroğlu, ilk turda kendisine oy veren 24 milyonun tamamını sandığa taşır ve Suriyeli konusunu gündemde tutarsa Türkiye 29 Mayıs’ta yeni bir sabaha uyanır.