22 Mart 2023 Çarşamba

Zengin Mutfağı, epik tiyatro anlayışının Türkiye’deki ilk örneklerinden. Yazar Vasıf Öngören, Bertholt Brecht’in de önüne geçip Erwin Piscator’un, politik öznesinin dönüşünü sahneye uyarlar eserinde. Oyundaki tema 1970’ler Türkiye’sindeki sermayeemek çatışmasıdır.

Zengin Mutfağı’nın 2023 Türkiye’sindeki yansıması ise bir tesadüf sonucu şekil buldu önceki gece. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, klasikleşen “saat 22.00 videoları”nın “Erdoğan’ı göndermek küçük bir hedef, asıl hedef ülkeyi rayına oturtmak” konulu kaydında eşi Selvi Hanım’la oturdukları evin mutfak ortaya çıkıyordu. Artık pek de moda olmayan ocaklı fırın, tezgâhta yarısı sıkılmış limon, eski bir buzdolabı, elektrikli su ısıtıcısı göze ilk çarpan mutfak elemanlarıydı. Yeni olarak sadece fritöz ya da bilenen adıyla airfryer dikkat çekiciydi. O da piyasada 2999 TL ile 3200 TL arasında satılan 2 kişilik pişirim hacmine sahip en ufağından. Mutfak dolaplarının değişim zamanıysa çoktan geçmişti. Kılıçdaroğlu’nun videosu dönerken aynı anda sosyal medyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın mutfağı yansıdı. O karede göze batanlar altın kaplama musluk, bakır sahanlar, el yapımı baharatlıklar, özel yapım süt membağı, gümüş tepsi içindeki kristal kaselerdi. Mutfağında tezgâhı ve dolaplar İtalyan malıydı.

Bazen bir kare fotoğraf ya da kısacık bir video, anlatısal bütün yargıları yıkar. Bu iki görüntü aslında kimin 300 TL’ye satılan kıymayı dert ettiğinin, kimin yarım limonu bile atmayacak tasarruf kültüründen geldiğinin, kimin de saltanatı pek sevdiğinin göstergesi. Elbette anlayana; anlamak isteyene.

YURTDIŞI OYLAR NE OLACAK?

YSK’nin yurtdışında oy kullanılacak ülke sayısını 75, bölge sayısını 156’ya çıkarmasının ardından Tanzanya, Afganistan, Kore, Libya gibi ülkeler listeye dahil oldu. Toplam oy sayısı 6.5 milyon. Peki bu ülkelerdeki seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Bu soruyu CHP Frankfurt Başkanı Ali Ercan’a sorduk, şu yanıtları aldık: “Öncelikle 27 Nisan-9 Mayıs arasındaki oy kullanma sürecinde sandıkların başında duracağız. Mesai bitiminde ise sandıklar kilit altına alınacak. Oyların sayımı ise torbaların gönderileceği hudut kapılarında yapılacak. Eğer, hile peşindeki birileri konsolosluklararası dolaşıp oy atmayacaksa sandıklar güvence altında.” Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Avrupa oyları için bir kontrol mekanizması kurduğu da biliniyor.

DASK’I OLMAYANA KREDİ YOK!

Milyonlarca insanı evinden barkından eden 6 Şubat depreminde yaralar sarılıyor gibi gözükse de durum biraz farklı. Deprem bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ifadesiyle, “terliğe bile” ihtiyaç var. Asıl sorun ise yıkılan evlerin hak sahiplerine nasıl ve ne zaman verileceği noktasında yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 yıl” dese de İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Av. Handan İlağa, AFAD merkezli DASK oyununa dikkat çekti ve “Zorunlu deprem sigortası yaptırmayan depremzedelere 7269 sayılı yasanın 29/8 maddesi gereği konut ve kredi verilmeyebilir. Ayrıca binasını yenilemek zorunda olan ağır ve orta hasarlı mal sahipleri de muhtarlıklardaki 30 günlük ihbar süresini kaçırırsa mağdur olabilir” dedi. Avukat İlağa, iki ve daha fazla evi olup tüm mülklerini kaybedenlerle ilgili belirsizliklere de dikkat çekti. Görünen o ki, işin üzerine gidilmezse depremzedeler tapuda da zarara uğrayabilir.