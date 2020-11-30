Yurtdışından ‘damlalar...’

30 Kasım 2020 Pazartesi

“Gazetenin gerçek sahibi okurlarımız 2020 yılının son aylarına girerken bizlere ‘yalnız olmadığımızı’ hissettirdiler. Yalnız olmadığımızı biliyorduk ama bunu böylesi hissetmek bize büyük güç verdi. Destek telefonları, yağmur gibi mesajlar, Basın İlan Kurumu’nun gazetemize verdiği ilan cezasına karşı verilen ‘dayanışma’ ilanları...”

Geçen hafta bu satırlarla okurlarımıza seslenmiştik... Cumhuriyet emekçilerine bu kez yurtdışından gelen “dayanışma” mesajları güç verdi. Avrupa’daki, ABD’deki, Asya’daki Cumhuriyet okurları gösterdikleri dayanışmayla gücümüze güç kattı. Laik demokratik Cumhuriyetten yana olan Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler yurtdışında da yalnız olmadığımızı gösterdiler. Bugün “Cumhuriyet’ten Okurlara” köşesini yurtdışındaki okurlarımızın cep telefonlarından, mail adreslerinden birbirlerine gönderdikleri, bizleri duygulandıran o dayanışma mesajına bırakıyorum...

“Atatürk’ün ismini ve kuruluş parasını verdiği Cumhuriyet gazetesi, ilk yayınlandığı 7 Mayıs 1924 tarihinden bu yana laik-demokratik Cumhuriyetten yana tavır koydu. Başta Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı olmak üzere çok sayıda yazarını teröre kurban verdi.

Özgür basının güçlü sesi Cumhuriyet, yaptığı bağımsız ve tarafsız haberleriyle birilerini rahatsız etti ve 45 gün resmi ilan kısıtlama cezası verildi.

Basın İlan Kurumu’nun gazeteye kestiği ilan cezasına karşı verilen ‘dayanışma’ ilanları Cumhuriyet gazetesinin gerçek sahibinin okurlar olduğunu, gazetenin ‘yalnız’ olmadığını gösterdi. Damlaya damlaya göl, zor anında gazeteye umut oldu okur katkıları.

İktidarın havuz medyasının örtülü ve tek tip manipülasyon haberlerine karşı özgür basının güçlü sesi Cumhuriyet’e yurtdışından da damla olalım!

Basın özgürlüğünün havuz medyasında boğulmaması için damlaya damlaya göl olma, umut olma zamanı şimdi!

Cumhuriyetin kalelerinden biri olan Cumhuriyet gazetesi, okurlarının ve dostlarının desteğiyle bu yıldırma ve gözdağı verme denemesinden güçlenerek çıkacak.

Şimdi adım atma zamanı! Küçük büyük demeden destek ilanlarıyla gazetemizle omuz omuza aydınlığa yürüyelim. Kuruluş parasını Atatürk koymuştu, biz de baskıdan KURTULUŞ parasını aramızda denkleştirip koyalım.”

Cumhuriyet’in yazıişleri mutfağından, duygu yüklü bu anlamlı dayanışma için binlerce teşekkür!..

Büyük ödül Hazal Ocak’ın...

Özel haberleriyle Türkiye’nin gündemini belirleyen Cumhuriyet muhabirleri birbiri ardına ödülleri toplamaya devam ediyor. En prestijli gazetecilik ödüllerinden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne bu yıl gazetemiz muhabiri Hazal Ocak layık görüldü. Gururluyuz, mutluyuz... Henüz 29 yaşında böylesi önemli bir ödülü almaya hak kazanan Hazal Ocak’ı kutluyor, nice manşetlere, nice ödüllere diyorum...

Geçmiş olsun Emre Kongar

Koronavirüs testi pozitif çıkan değerli yazarımız Prof. Dr. Emre Kongar’ın tedavisi hastanede sürüyor. Yazılarına kısa bir süre ara veren Kongar’la telefonla görüştüm... Sabahları ateşinin yükseldiğini belirten Kongar, başka bir şikâyetinin olmadığını “nefes darlığı” yaşamadığını söyledi. Yazarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor ve ikinci sayfadaki köşe yazılarıyla okurlarımıza seslenmesini bekliyoruz...