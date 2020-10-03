Barış Doster
Barış Doster Son Yazısı / Tüm Yazıları

Dağlık Karabağ, Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi

03 Ekim 2020 Cumartesi

Ermenistan’ın, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’ı işgali nedeniyle yaşanan gerilim, doğal olarak yıllardır öncelikle politik, diplomatik ve askeri yönleriyle tartışılıyor. Azerbaycan’ın bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü, egemenliği konusunda Türk kamuoyunun gösterdiği haklı ve doğru hassasiyet ise maalesef ne Türk dünyasında var ne İslam âleminde. Oysa meselenin bu yönü de önemli. Zira mesele sadece Azerbaycan’ın değil, aynı zamanda Türkiye’nin, Türk dünyasının, mazlum milletlerin, Doğuluların, Asyalıların, Afrikalıların, kısacası ezilenlerin meselesi. Sorunu tarihsel bağlamında doğru kavramak için 100 yıl geriye, işgali yaşadığımız, ateşi ve ihaneti gördüğümüz günlere gidelim...

Malum, düvel-i muazzama, Osmanlı Devleti’ne karşı azınlıkları cepheye sürerken, hesap içinde hesap yapmıştır. Aynen günümüzde olduğu gibi, emperyalizm, o gün de kimlik siyasetini kaşımıştır. Etnik, dinsel, mezhepsel aidiyetler üzerinden, yüzyıllardır birlikte yaşayan halkları birbirine kırdırmıştır. Her büyük devlet, Osmanlı içindeki bir azınlığın koruyucusu olurken, aralarındaki keskin rekabet de dikkat çekmiştir. Sonuçta olan azınlıklara ve Türklere olmuştur. Osmanlı coğrafyasında yaşayanlar büyük acılar çekmiştir. Osmanlı tasfiye edilirken, Türkler Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizmin oyununu bozup savaş ve devrim yaparak Cumhuriyeti kurmuştur.

Tarih, milletlerin tarlasıdır

Osmanlı’nın son dönemine ilişkin bu hatırlatmayı yapmamızın nedeni, o dönemden yeterince ders çıkarılmaması. Sevr Antlaşması ile Büyük Ortadoğu Projesi (BOP adı sonradan GOKAP, Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi olarak değiştirildi) arasındaki benzerliğin görülmemesi. Türkiye’yi, sınır komşularımızı (İran, Irak, Suriye), Azerbaycan’ı, yakın coğrafyamızdaki ülkeleri bölmek isteyenlerin, kukla Kürt devleti kurmak ve Ermenistan’ı büyütmek istediklerini, bazılarının bir türlü anlamaması. Tarihte, “yüz yılın petrol başkenti” diye anılan Bakû’nun enerji kaynaklarının kimlerin iştahını kabarttığını, kimilerinin asla kavrayamaması.

Şunu unutmayalım: Dağlık Karabağ; Kafkasya, Karadeniz, Hazar Havzası açısından stratejik konumda. Nahçıvan, Türkiye ve Azerbaycan için yaşamsal. Bölgede, 100 yıl önce yapılan hesaplar bugün de yapılıyor. O gün Ruslar, sıcak denizlere inmeye çalışmıştı. İngilizler, Trabzon Limanı üzerinden Ermeni tüccarların yürüttüğü Karadeniz ticaretini denetlemek ve Ruslara karşı korumak için çabalamıştı. Fransızlar, Suriye ve bazı Arap topraklarını elde tutup kendilerine bağlı küçük devletçikler eliyle bölgede egemen olmak için gayret etmişti. Üç devlet de bağımsız bir Ermenistan kurulmasında hemfikirdi. Lakin hiçbiri elini taşın altına koyma konusunda istekli değildi. Böyle bir uydu devleti elde tutmak, rakibe kaptırmamak için verilecek mücadele, çetin bir mücadeleydi. Sonuçları önceden kestirilemezdi. Bu işlerde evdeki hesap çarşıya uymazdı her zaman. Nitekim uymadı. Emperyalizmin 1916’daki Sykes - Picot Antlaşması’nı, 1920’deki Sevr Antlaşması’nı, Kuvayi Milliyeciler kılıçlarıyla yırttı. Emperyalist devletler ise cepheye sürdükleri milletleri kullanıp attılar. Sattılar. Yarı yolda bıraktılar. Fakat hedeflerinden hiç vazgeçmediler.

Sorun şu: Siyasi tahlil, iktisadi tahlil, sınıfsal tahlil, kuvvet tahlili yapmadan, tarihi masal gibi okumak, bugünün sorunlarını çözmeyi ve geleceği yüksek isabetle öngörmeyi zorlaştırıyor. Tarihini bilmeyen milletlerin sınırlarını da emperyalistler çiziyor.

Yazarın Son Yazıları

Dağlık Karabağ, Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi 3 Ekim 2020
Azerbaycan’ın eli bu kez daha kuvvetli 30 Eylül 2020
Özbekistan’ın mesajı ve Türkiye 26 Eylül 2020
Soldan geçinen müflis enteller 23 Eylül 2020
Maskeli balonun liberal solcuları 19 Eylül 2020
Atatürk’e kimler karşıdır? 16 Eylül 2020
Macron bu cüreti kimden alıyor? 12 Eylül 2020
Kuzey Irak’la yakınlaşma neyin habercisi? 9 Eylül 2020
ABD ve Rusya, Suriye’de yeni hamleler yapıyor 5 Eylül 2020
Yunanistan’la gerilim ve iç cephe 2 Eylül 2020
30 Ağustos’ta neleri öğreniyoruz? 29 Ağustos 2020
Doğalgaz müjdesi ve stratejik hesaplar 26 Ağustos 2020
Türkiye’nin milli bir enerji politikası var mı? 22 Ağustos 2020
Joe Biden’a haddi nasıl bildirilir? 19 Ağustos 2020
ABD, İsrail ve BAE’nin son hamlesi kime karşı? 15 Ağustos 2020


Video Haberler