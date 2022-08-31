Savaş demokrasisi ve savaş diplomasisi

31 Ağustos 2022 Çarşamba

Kurtuluş Savaşımızın en önemli evrelerinden olan Büyük Zafer’in yüzüncü yılını kutladık dün. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri, siyasi, diplomatik dehasının büyüklüğünü bir kez daha kavradık. Yerelden, bölgeselden ulusala örgütlenen yurtsever teşkilatların, Ankara’da Meclis çatısı altında toplanmasıyla Meclis iradesi, idaresi ve meşruiyetiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın haklı, halklı ve katılımcı yönünü yine ve yeniden anımsadık. Atatürk’ün, milleti örgütlerken, Meclis’i kurarken, orduyu yönetirken, cephedeki muharebelerin sonuçlarından, diplomaside, müzakere masasında nasıl yararlandığını hatırladık.

Bir kez daha belirtelim, Türk Kurtuluş Savaşı ve bu savaşla kurulan Cumhuriyet; ideolojik, politik, stratejik ve diplomatik düzlemde hem bütünsellik içerirler hem de süreklilik. Güç, önce Anadolu’da toplanmıştır. Yerel kongreler ulusal çapta, tek bir çatı altında bütünleştirilmiştir Sivas Kongresi’nde. Ardından Ankara’da Meclis açılmıştır. Tarihsel bir kırılma noktasında, ulusal, bölgesel, küresel bir altüst oluş döneminde, tarihin en meşru, onurlu ve destansı bağımsızlık savaşı verilmiştir.

DÜŞMANI YALNIZLAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Kurtuluş Savaşı’nın bir de diplomatik yönü vardır elbette. Afganistan, bizi tanıyan ilk devlettir, SSCB ise ilk büyük devlet. Savaşta, düşmanı kendi içinde parçalamak, Fransızların ve İtalyanların, İngilizlerle yaşadıkları çelişkiyi derinleştirmek, diplomasideki önceliklerimiz arasında olmuştur. Bunun sonucunda Fransa ve İtalya, Kemalist hareketle görüşmüş, onu muhatap almış, onunla anlaşma imzalamıştır. Hatta Ankara Hükümeti, Fransız ve İtalyanlardan silah alabilecek siyasi güce ulaşmıştır. Türk ordusu da bu güçle, donanımını daha da pekiştirmiştir. Sonra da Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından savunmaya geçen Yunan ordusuna yaptığı baskın taarruzla, Anadolu’yu dar etmiştir.

Ardından Türk ulusu; gücünü Mustafa Kemal Paşa ve TBMM’den alan İsmet Paşa’yla Lozan’da, dünyanın en büyük diplomatik zaferlerinden birini kazanmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında eşit, saygın, onurlu yerini almıştır.

Büyük Zafer’in yüzüncü yılı, henüz savaş cephede devam ederken kazanılan diplomatik başarılarla da önemlidir, özgündür ve derslerle doludur. Çünkü askeri zaferler, siyasi ve diplomatik zaferlerle taçlandırılmıştır. Mehmetçiğin cesareti, kararlılığı, özverisi ve kahramanlığı, müzakere masasındaki diplomatların elini güçlendirmiştir.

Büyük Zafer’in yüzüncü yılı hepimize kutlu olsun.