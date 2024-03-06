Barış Pehlivan
Barış Pehlivan [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bir çocuğun yargıyla tanışması

06 Mart 2024 Çarşamba

Cinsel suç mağduru çocuk sayısı, dokuz yılda yüzde 287 arttı. Ben demiyorum, o çok sevdikleri TÜİK söylüyor. Keza, okuduğum iddianamelerden ve cezaevindeki tanıklıklarımdan bile bu artışı gözlemliyorum. 

Maalesef yine öyle bir dosya var masamda.

Ayrıntılara girip yeni bir mağduriyet yaratmayacağım. Lakin yazmam gerekenler var.

Ö.G. henüz 14 yaşında bir öğrenciydi. Şırnak’ta yaşıyordu. Okulundaki E.B. adlı edebiyat öğretmeninin kendisini istismar ettiğini söylüyordu. 

O anları, tanık olan arkadaşı ve yazışmalarla kanıtlıyordu. Adli görüşme raporunda çocuğun beyanlarının samimi olduğu yazıyordu. Kaldı ki aksini gösterecek şekilde öğretmeniyle hiçbir husumeti de yoktu. Sanık öğretmen E.B. ise öğrencisinin suçlamalarını kabul etmiyordu.

İddianame yazıldı, E.B’nin “çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılması istendi. Yapılan yargılama sonucunda da duruşma savcısı “sanığın eylemleriyle öğretici ve eğitici olmasının getirdiği kolaylıktan da faydalanılarak çocuğa karşı cinsel istismar suçunu işlediğine” dair mütalaa verdi. 

Peki, Cizre 1. Ağır Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada ne karar çıktı? 

Yazayım: “Sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı anlaşıldığından” beraatına karar verildi. 

Lakin, savcının ceza istediği sanık için verilen bu beraat kararına mahkeme başkanının da itirazı vardı. Yani sanık E.B’yi kurtaran karar oyçokluğuyla çıkmıştı.

‘KANIT’ SORUNU

Bu dosyayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına takip eden avukat Arzu Sena Topuz’u aradım. Verilen beraat kararını şöyle yorumladı:

“Maalesef çocuğa yönelik istismar eylemlerinin her bölgede var olduğunu ve her meslek mensubu tarafından gerçekleştirilebildiğini görüyoruz. Bu kadar derin bir sosyal gerçekliğin karşısında ise maalesef böylesi suçların kanıtlanmasının zorluğu gerçekliğiyle karşılaşıyoruz. Her ne kadar cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda en esaslı kanıtın mağdurun beyanı olduğunu sürekli hatırlatsak da maalesef bu dosyadaki gibi daha fazla delilin talep edildiği mahkeme kararlarıyla da halen karşılaşmaktayız.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zaten yapıları gereği kimsenin görmeyeceği şekilde işlenir. Cizre’deki dosyamızda ifadelere katılan pedagoglar tarafından küçüğün ifadelerinin çelişkisiz ve samimi olduğuna dair raporlar dosyaya sunulmuştur. Savcılık tarafından verilen mütalaada küçüğün, sanığa iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmadığı ve ifadelerinin tutarlı olduğuna dair değerlendirme yapılmıştır. Suçun varlığının bu denli açık olduğu bir dosyada delil yetersizliği sebebiyle verilen beraat kararı tam da yukarda anlatmış olduğumuz cezasızlık sistemini yaratacak türden bir karardır. 

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak maalesef girdiğimiz her istismar dosyasında; istismarın delilinin beyan olduğunu, çocuğunun zaten halihazırda rızasının olamayacağını, çocukların istismar edildiklerinde korkudan tepki veremeyeceklerini, küçüğün eylem anında değil de biraz zaman geçtikten sonra uğradığı eylemin istismar olduğunu fark edebileceğini yeniden anlatmak zorunda kalıyoruz.”

Avukatlar Cizre’deki dosyada verilen karara itiraz edecek. Belki böylece istismar mağduru çocuğun adalete olan inancı yeniden yeşerecek. Takipçisi olacağım...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bir çocuğun yargıyla tanışması 6 Mart 2024
Kütahyalı, ÇYDD’ye para kazandıracak mı? 1 Mart 2024
Firarlar kralı neden Beylikdüzü'ndeydi? 28 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Ödüller ve Tuncer
Ali Sirmen
Ali Sirmen Laiklik nedir?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Zehrinizi akıtmayın, din sömürüsüne son verin!
Olaylar Ve Görüşler
Ahlaksızlığın kurumsallaşması - Kemal KILIÇDAROĞLU
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Bir çocuğun yargıyla tanışması
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay KAAN Togg mu? Karın tok mu?
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Orta Avrupa turundan selamlar
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Ekonomide Rusya baharı bitiyor mu?
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Demirel’in hafızası
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Rant, yandaşa ihale, israf
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Ayşegül Sarıca’yı anıyoruz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karadeniz'de sıcak saatler: Ukrayna, Rus gemisini vurdu

Karadeniz'de sıcak saatler: Ukrayna, Rus gemisini vurdu
Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?

Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?
MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'

MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart 2024

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart 2024
İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'
İzmir’den son anket geldi: ‘CHP’nin kalesinde’ yüzdeler netleşiyor

İzmir’den son anket geldi: ‘CHP’nin kalesinde’ yüzdeler netleşiyor
DEM Parti'den 'İmamoğlu' açıklaması: Birilerine oy verilmemesini söylemiyoruz

DEM Parti'den 'İmamoğlu' açıklaması: Birilerine oy verilmemesini söylemiyoruz
Mogan Enerji ne zaman işleme girecek? MOGAN işlem tarihi açıklandı!

Mogan Enerji ne zaman işleme girecek? MOGAN işlem tarihi açıklandı!