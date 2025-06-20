Haber şu: PKK’nin televizyon kanalına konuşan Duran Kalkan için “PKK Yürütme Komitesi üyesi” yerine “Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyesi” dendi.

Bu “yeni unvan” çok tartışılınca yazmak gerekti. Sahi, nedir bu Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi?

Soruya yanıt için terör örgütünün yayın organlarını inceledim. Buna göre...

- Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi’nin kuruluşu 2004 yılına dayanıyor. Hayata geçirilmesini bizzat Öcalan istiyor. Keza akademi, Öcalan’ın aynı yıl kaleme aldığı “Bir Halkı Savunmak” adlı kitapta ortaya attığı “demokratik konfederalizm” düşüncesini benimsiyor. 2007’de hayata geçen KCK yapılanması da kuruluşunu bu ilkeye dayandırıyor.

- Resmi web sitesinde örgütlenme etkinlik alanı olarak şunlar yazıyor: “Abdullah Öcalan Toplumsal Bilimler Akademisi; özellikle Suriye’nin kuzey ve doğusunda, ayrıca Suriye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde örgütlenerek, demokratik modernite paradigmasını derinleştirmeyi, tanıtmayı ve yaymayı sürdürmektedir.”

- Terör örgütünün kollarından olan akademi kendisini “toplumun ahlaki ve politik temellerini inceleyen bir sosyal bilim okulu” olarak tanımlıyor. Pratikte ise demokratik konfederalizm sistemini yaymayı amaçlıyor. Bunun için de tarihsel toplum, demokratik siyaset, hakikat, ekonomi ve ekoloji gibi adları olan birimleri bulunuyor.

- Akademin logosu siyah ve beyaz renklerden oluşuyor. Kürtçe ve Arapça akademin adının yazdığı logoda, Mezopotamya’yı simgeleyen figürler de var.

- Akademinin bir de yayınevi bulunuyor. Yayınevi çatısı altında Öcalan’ın yaşamından PKK’nin kronolojisine kadar birçok konudaki kitap Türkçeden Arapçaya kadar farklı dillerde yayımlanıyor.

- Akademi 2024 Şubat ayında bir de YouTube kanalı kurmuş durumda. Bugüne kadar 651 videonun yüklendiği kanalın henüz 1230 abonesi bulunuyor. Videolar incelendiğinde ise Öcalan’ın fikirlerinin Arapça ve Kürtçe olarak anlatıldığı içerikler öne çıkıyor. Son video ise Suriye’nin kuzeyinde yaşayan, PKK’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Delil Zilan’ın “Ahlaki-Politik Toplum Üzerine” başlıklı bir anlatımından oluşuyor.

Evet, özetle böyle...

“Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi” adı eskiden terör örgütü üyeliğine kanıt olarak görülürdü. Şimdi ise “terörsüz Türkiye” denilen sürecin müjdeleyicisi olarak tanıtılıyor.