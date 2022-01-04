Engelliler ve spor

04 Ocak 2022 Salı

Sporun engelli bireylerin rehabilitasyonu için çok önemli bir araç olduğunu artık tüm otoriteler kabul etmiş durumdadır. Spor yapan engellilerin sosyal yaşama katılmaları, özgüvenlerinin artması, gündelik hayatta çok daha fazla aktif olmaları ve spor yapmayanlara göre daha kaliteli bir hayat sürdürdüklerini görmekteyiz.

1940’lı yıllarının sonlarına doğru İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle savaş gazilerinin başlatmış olduğu engelliler spor akımı hızla Amerika ve Avrupa coğrafyasına yayılmıştır. Spor yapan engelli bireyler bir müddet sonra engelli kimliklerini bir yana bırakıp artık sporcu kimlikleri ve sportif özellikleri ile toplumda yer edinmişlerdir.

Türkiye’de ise engelli sporları resmi olarak 1990’lı yılların başında kurulan Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu çatısı altında faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra Türkiye Engelliler Spor Federasyonu olarak ismi değiştirilen federasyon, 2000 senesinde dört ayrı federasyona bölünmüştür. Bunlar; Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler ve Özel Sporcular Federasyonları’dır.

Engelli sporlarının en büyük uluslararası spor organizasyonu Paralimpik Oyunları’dır ve bu oyunlar Olimpiyat Oyunları’ndan hemen sonra aynı tesislerde yapılan dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonudur.

Ülkemizde en bilinen engelli sporlarının başında ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, engelliler yüzme, goalball, işitme engelliler futbol, voleybol, okçuluk, masa tenisi, atletizm gibi spor branşları gelmektedir. Bu ve diğer spor branşlarında ülkemiz sporcuları birçok Avrupa, dünya ve paralimpik dereceleri elde etmişlerdir. Sporcularımız kendilerine fırsat verildiğinde ve imkân sağlandığında neler başarabileceklerini göstermeye devam etmektedirler.

Geçtiğimiz aylarda ülkemizdeki engellilerle ilgili spor federasyonlarında başkanlık seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde Özel Sporcular Federasyonu’nda Birol Aydın başkanlığa yeniden seçildi. Bedensel Engelliler’de Muaz Ergezen ,Görme Engelliler’de Ayhan Yıldırım ve İşitme Engelliler’de ise Kerim Vural başkanlık koltuğuna oturdular. Federasyonların başarı çıtalarını daha yükseğe çıkartmak için 2024 Paris Paralimpik Oyunları sonrasına kadar kendilerini zorlu bir süreç bekliyor. Yeni yönetim ve teknik kadroların belirlenmesindeki seçicilik, altyapının güçlendirilmesi ve başarıya endeksli çalışmalar meyvelerini kısa zamanda verecektir. Engelli sporlarında ve federasyonlarındaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.