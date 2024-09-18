6 puan keyfi
Galatasaray, Gaziantep FK karşısındaki erteleme maçına bıraktığı yerden başlıyor. Rizespor karşısındaki 5 gollü galibiyette yeni transferlerin özellikle de Osimhen’in etkisi büyüktü. Ancak bu maçta, kural gereği hepsi tribünde. Öte yandan Okan Hoca eldeki kadrodan iyi işleyen bir takım oluşturmayı başarmış. Sağ bek olmayan Kaan’a ya da joker Barış Alper’e alışmıştık ama sol bekte harikalar yaratan Berkan ismi takım listesinde bir soru işaretiydi maç başlarken. Berkan, bu görevi öyle bir ustalıkla yerine getiriyor ki maç boyunca Galatasaray’ın sol kanadı adeta uçuyor. Nitekim 53. saniyede provası yapılan golü 11. dakikada Barış Alper Yılmaz atıyor. Asisti yapan Mertens de günün “yıldızlı pekiyi” alan isimlerinden. 26. dakikada onun başlattığı atak Batshuayi’nin asistiyle Yunus tarafından ağlara yollanıyor. Rahatlayan Galatasaray, bol paslı, keyifli, çok baskılı olmayan ama kontrolü elden bırakmadığı futbolunun perdesini 76’da bir Batshuayi golüyle kapatıyor. Sarı-Kırmızılı takımın bu kadar baskın gözükmesinin nedeni sadece oturmaya başlayan oyun değil. 4-5-1 taktik dizilişle oynayan ve kalabalık savunma yapıyor gibi gözüken Gaziantep FK’nin aslında o kadar “sıkı” olmayan defans anlayışı. 81’de, uzun bir aşırtma şutla ağları buluşturan Furkan’ın akıl dolu golü hariç. Galatasaray, Kadıköy deplasmanına kendi sahasında peş peşe aldığı toplam 6 puanın motivasyonuyla gidiyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- HÜDA PAR'lı isim 1950 beyannamesi ile hedef almıştı!
- İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
- KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
- Emekli Albay'dan Teğmen Andı Tartışmasına Sert Çıkış
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan göçme tepkisi...
- Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü resmen başladı
- Eğitim hakkındaki sözleri ile gündem olmuştu... Emekli A
- Sokak, Narin için tek ses oldu: Tayyip Erdoğan'a sorsunl
- İzmir’de 9 Eylül coşkusu…
- Aynı anda gün doğdu, ay battı! İşte o eşsiz an...
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
- Mansur Yavaş'tan sitem dolu 'istifa' yanıtı
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- O bölgede 7 büyüklüğünde deprem yolda!
- Narin'in amcasının tuhaf paylaşımı ortaya çıktı
- Hizbullah telsizleri eş zamanlı patladı!
- Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçının evine baskın
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Paris'te iki büyük patlama!
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı