31 Mayıs 2021 Pazartesi

Çocuk evliliklerini ‘insan hakkı’ olarak tanımlayan, çocuk tecavüzleri hakkında ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyen yönetim yeniden çocuk cinsel istismarına affı gündemine aldı.

Durumun aciliyeti ve ciddiyeti nedeniyle bugünkü köşemi İstanbul Sözleşmesine yönelik saldırılara karşı mücadele eden 300’ü aşkın örgüt-platform-gruptan oluşan Eşitlik İçin Kadın Platformu- EŞİK’e bırakıyorum:

ÇOCUK İSTİSMARCILARINA AF

İSTİSMARCILARA TEŞVİK, TÜM ÇOCUKLARA TEHDİTTİR!

AKLINIZDAN ÇIKARIN !!!

TBMM Adalet Komisyonunda yeni bir infaz yasası değişikliği görüşülüyor, yanında yine çocuk istismarcılarına af teklifi…

İlk olarak 2016 yılında meclise getirilen ve tepkiler üzerine geri çekilen, çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. maddesi ile ilgili af girişimi yeniden gündemde. Daha sonra Nisan 2020’deki Covid affı ile ilgili infaz yasası tartışmaları sırasında da tasarıya eklenmek istenmişti..

Bu konunun gündemde tutulması ve her fırsatta TBMM’de çeşitli komisyonlarda ve medyada tartışma konusu yapılması, istismarcıları teşvik etmek, çocuk haklarını ihlal etmek anlamına gelir.

Konu en son, 27 Mayıs 2021’de Kadına Yönelik Şiddetin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda ve Meclis Adalet Komisyonu’nda gündeme getirildi. Kadına karşı şiddetin araştırılması komisyonuna Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) adına davet edilen Başkan Süleyman Arslan; kadına yönelik şiddetin erkeklerin birbirine karşı şiddetinden farksız olduğunu ve 15 yaşındaki çocukların nikahının “insan hakkı" olduğunu savundu. Nikahsız beraberliklere “sapkın ilişkiler” nitelemesi yapan Arslan, şiddetin azalması için ise helal beslenmeye özen gösterilmesi ve anneliğin özendirilmesi önerisinde bulundu.

Aynı gün Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplanan TBMM Adalet Komisyonu’nda ise AKP’li Abdullah Güler; Cezaevlerinde TCK 103 çerçevesinde 2020 yılı rakamıyla 645 hükümlünün bulunduğunu, bunların şu anda yasal olarak evli olduğunu, aile birliğini kurduğunu, bu ailelerin korunması için ceza ertelemesi konusu içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Adalet Komisyonu’nda yer alan muhalefet partilerine mensup vekillerin çocuk istismarı söz konusu ise hiçbir ailede “rızaya” dayalı birliktelik olduğunun iddia edilemeyeceği yönündeki itirazları üzerine konunun kanun teklifine eklenmesinden vazgeçildi.

EŞİK Platformunda buluşan sivil toplum örgütleri olarak, “aileyi koruma adı altında” meşrulaştırılmaya çalışılan bu girişimin, asıl niyetinin yasal evlilik yaşının 12’ye kadar indirilmesinin önünü açmak, her yaştan kadınlar ve kız çocuklarının tecavüzcüleri ile evlendirilmelerini yasalaştırmak olduğunu biliyoruz.

Bir kez daha altını çiziyoruz; bu girişim gündemde tutuldukça;

Türk Ceza Kanunu’ndaki 15 yaş altı çocuklarla hiçbir koşulda cinsel ilişkiye girilemeyeceği ve Türk Medeni Kanunu’ndaki 17 yaşın altında evlilik yapılamayacağı konusundaki yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalıyor, uygulanmıyor, uygulanamıyor. Gençler, aileler bu yasalar yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor.

Çocuk cinsel istismarcıları işledikleri suçtan mahkum olsalar bile, kız çocuğunu ya da ailesini ikna edip resmi nikah yaptırdıkları takdirde cezadan kurtulabileceklerini düşünebiliyorlar.

Bazı yargı mensupları da af propagandalarından etkilenerek giderek daha çok beraat kararı veriyor.

Toplum da gelenek, görenek diyerek ve af söylemlerinin de teşvikiyle çocuk evliliği adı altındaki çocuk cinsel istismarını ihbar yükümlülüğünü savsaklıyor.

Af söylentisi çeşitli kişi ve kurumların, kız çocuklarının evlendirilme yaşının 12 hatta 9 olabileceği yönündeki propagandalarının sürüp gitmesine neden oluyor.

Yanlış kültürel referanslara dayandırarak çocuk yaşta ve zorla evlendirmeyi meşrulaştırmak isteyenler bilmelidir ki; Türkiye toplumunun % 92’si 18 yaşın altında evlilikleri onaylamıyor. (Havle Kadın Derneği, Erken Evlilikler araştırması 2020)

Kadın örgütleri olarak hazırladığımız bilgi dosyasında da görüleceği üzere, dünyada genel eğilim 18 yaş altı evlilikleri “çocuk yaşta ve zorla evlilik” olarak nitelendirerek yasaklama yönündedir. Dünyanın birçok ülkesinde, örneğin Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Hindistan, Suudi Arabistan, Çad gibi ülkelerde evlilik yaşı 18’dir. Endonezya, Malezya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Kamerun gibi ülkelerde 21’dir. Ekvator Ginesi’nde evlilik yaşı 23’tür.

ABD’de pek çok eyalette 18 yaş altı evlilik yasaklanmıştır. 18 yaşından küçüklerin evlenmesinin yasak olduğu İsveç’te 1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak ülke dışında yapılan 18 yaş altındaki her türlü çocuk evliliği, İsveç’le bağlantısına bakılmaksızın tamamen hükümsüz sayılmaktadır. Hollanda, Danimarka ve Norveç, çocuk evliliğini yasa dışı ilan etmiş ve yasalarını yurt dışında çocuk yaşta evlenen yabancı uyrukluların evliliklerini de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Almanya 2017 ve Suudi Arabistan 2020 yılında 18 yaş altı tüm evlilikleri yasaklamıştır. Ayrıntılı bilgilere şu bağlantıdan erişebilirsiniz. (https://www.tck103kadinplatformu.net/wp-content/uploads/2020/07/TCK103PlatformuBilgiDosyasi2020.pdf)

Bu gerçekleri dikkate alın, kadınların ve çocukların hayatını siyaset malzemesi yapmaktan derhal VAZGEÇİN!

EŞİK olarak 1 Ekim’den beri genel olarak TBMM çalışmalarını 9 Mart’ta kurulan TBMM şiddet araştırma komisyonunu kadınlar açısından yakından takip ediyoruz (https://esikplatform.net).

Son olarak Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinden kadınlarla milletvekillerini birebir İzlemeye aldık. İktidar bloğu milletvekilleri de dahil olmak üzere tüm milletvekillerini yakından izleyeceğiz. Tüm partilere ve vekillere, hatırlatıyoruz: Sadece kadınlar ve kız çocukları için değil tüm Türkiye’nin geleceği için tarihsel önemde günlerden geçiyoruz. Atılacak her bir yanlış adımın insani, siyasi ve hatta hukuki bir sorumluluğu var.

Hayatlarımız ve haklarımız için gözümüz üzerinizde!

28.05.2021 EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu

www.esikplatform.net

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