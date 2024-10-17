2015’in kanlı beş ayı (4) Seçim hükümeti, Aylan Kurdi ve Hürriyet’e saldırı

17 Ekim 2024 Perşembe

7 Haziran 2015 seçimlerinde iktidarı kaybeden Erdoğan/AKP yönetimi, aynen bugünküne benzer siyasal manevralarla, bu seçimi beş ay sonra tekrarlattı.

Bu beş ayda ne olmuştu ki Erdoğan/AKP iktidarı, seçmen desteğini kendi içinde yüzde 25, genelde 10 puan dolayında artırmıştı:

İşte DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI adlı kitabımızdan alınan bu yazı dizisi, bu sorunun yanıtını veriyor.

İbretle okunması gereken olayları zinciri aşağıda.

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26 Ağustos: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim hükümetini kurma görevini alan Davutoğlu, 11 milletvekiline geçici hükümette yer alması için davet gönderdi. MHP’li Tuğrul Türkeş, partinin genel eğilimin aksine bakanlık teklifini kabul etti.

Bahçeli, Tuğrul Türkeş’e sert tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı “özerklik” açıklamalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eruh Belediye Başkanı Hüseyin Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van’ın Edremit, İpekyolu, Başkale ve Erçiş ilçelerinde farklı tarihlerde yapılan “özyönetim” çağrısının ardından aralarında Erciş Belediye Başkanı Diba Keskin ve Edremit Belediye Başkanı Sevil Rojbin Çetin’in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İpekyolu Belediye Başkanı Aygül Bidav ile 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 2 kişi de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adana’da, “özyönetim” çağrısının ardından izinsiz gösteri yapan gruplara yapılan müdahalede gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

2 Eylül: Ailesiyle birlikte Türkiye üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışırken şişme botlarının batması sonucu ölen 12 Suriyeli mülteciden biri olan üç yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi’nin cansız bedeni kıyıya vurdu.

6 Eylül: Dağlıca’da 16 asker şehit oldu. PKK, Hakkâri’nin Dağlıca bölgesinde günler öncesinden ağır silahlar ve mayınlarla hazırlandığı bir saldırı gerçekleştirdi.

7 Eylül: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dağlıca saldırısı ile ilgili bazı sözlerinin Hürriyet’in internet sitesinde veriliş şekline tepki gösteren bir grup, gazetenin Bağcılar’daki merkez binasına taşlı sopalı saldırı düzenledi.

İlk saldırıdan bir gün sonra Hürriyet’e bir saldırı daha düzenlendi.

8 Eylül: Iğdır’daki PKK saldırısında 13 polis şehit oldu.

“Özerklik” ifadesi içeren açıklamalarda bulunan Siirt Belediye Başkanı Hüseyin Kılıç ve Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya görevden alındı.

8-9 Eylül: Dağlıca ve Iğdır’daki PKK saldırıları sonrasında Türkiye’nin birçok yerinde tepki eylemleri düzenlendi.

Yurdun birçok noktasında HDP binaları ateşe verildi, binalardaki tabelalar indirilerek yerlerine Türk bayrakları asıldı.

2 gün boyunca Doğu ve Güneydoğu kökenli vatandaşların işyerleri yakıldı, yağmalandı, tahrip edildi.

Antalya’da öfkeli bir grup HDP binasının tabelasını indirdi, içerideki eşyaları sokağa atarak yaktıktan sonra binaya Türk Bayrağı astı.

Denizli’de HDP binasına yürümek isteyen gruba polis engel oldu. Ankara Beypazarı’nda ise doğu kökenli mevsimlik işçiler saldırıya uğradı.

Kırşehir’de Gül Kitabevi “terörü protesto” etmek isteyen kalabalık tarafından ateşe verildi.

11 Eylül: Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik ve terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

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Aynı siyasal zihniyet, aynı siyasal kadro bugün de iktidarda:

Aynı senaryoya dayalı olan aynı siyasal oyunu sergiliyorlar!

Ben aptal yerine konmaktan sıkıldım...

Ya siz?