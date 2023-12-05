Birkaç önemli kitap daha

05 Aralık 2023 Salı

Kimse kitap okumuyor diye yakınıyoruz ama sık sık önemli, değerli, güzel kitaplar yayımlanıyor.



Bunların bir bölümü yayınevleri ve reklam ajansları tarafından yazılı ve sosyal medyada tanıtılıyor.

Ben de sosyal medyada zaman zaman bunları tanıtıyorum ve/veya tanıtımlarına yardımcı oluyorum.

Bu sütunun okurları bilirler, zaman zaman da yeni yayımlanan, ama medyada pek de duyurulmamış olan önemli ve değerli kitapları tanıtmaya çalışıyorum.



Benim gibi ilişkileri yaygın olan ve kendisine çok kitap yollanan birisi için böyle yazılar yazmak büyük bir risk taşıyor. Çünkü bana kitaplarını, çoğunlukla da imzalayarak yollamış olan bazı dostlar, kendi kitaplarından söz etmediğim zaman gönül koyuyorlar, sitem ediyorlar; küsenler bile var.

Değerli yeni kitaplar çok ama, yerim sınırlı.



Bu yazıdan önce de başka kitapları yazdım; bu yazıdan sonra da daha başka kitapları yazacağım.



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Biraz Sert, bir sinema ve kültür insanı olan Yiğit Güralp’ın ikinci deneme kitabı.



Birinci kitabı “İyi Hissettiren Yazılar”dan sonra, biraz daha sert eleştirilerin de olduğu, pek çok tanıdık ismin ve kültür olayının irdelendiği bir kitap.



Atatürk’ün Hatıraları, Atatürk, İstiklal Savaşı ve İnönü çalışmalarıyla yakın tarih hakkında önemli araştırma kitapları yayımlayan Alev Coşkun’un günümüz Türkçesine uyarladığı anılar.



Özellikle yakın tarih hakkında çalışanlar için iyi bir referans kitabı.



MASA, değerli gazeteci Aytunç Erkin’in 14- 28 Mayıs 2023 seçimlerin yazgısını belirleyen “6’lı Masa”yı ve Akşener’in aykırı çıkışını irdelediği kitap.



Birçok bilinmeyeni kamuoyuna aktarıyor.

Ermeni Devrimci Federasyonu (TAŞNAKTSUTYUN) Kısa Tarihi, 1890-1915, hukukçu ve araştırmacı Afşin Burak Umar’ın çok önemli bir araştırma, inceleme kitabı.



“Ermeni Soykırımı” adı altında iftiraya dönüştürülen, ama aslında karşılıklı bir kırım, bir karşılıklı katliam yani bir “mukatele” olan olayların, önemli bir bölümünün gerçeklerini aktaran titiz bir çalışma. Mutlaka okunmalı.



Aklın Uçurumunda, psikolog Melih Yıldız’ın, araştırma, inceleme, deneme kitabı. Pek çok ünlünün hayatındaki ilginç öyküler. Zevkle, keyifle okunan merak uyandırıcı bir kitap.



Filistin Benimdir, benim “Cerablus Lordu” diye takıldığım Suriye kökenli Türk Vatandaşı olan gazeteci Hüsnü Mahalli’nin “Ortadoğu’nun kanlı tarihini” anlattığı eseri. Yüksek Yerilim Hattı, Erdinç Utku’nun aforizmalardan oluşan mizah kitabı. Gülerek okunuyor.



Safder, değerli yazar Can Kartoğlu’nun, dünyanın her yerinde maraton koşmuş olan ve 90 küsur yaşında hâlâ koşan babasının ve dolayısıyla ailesinin öyküsü. Heyecanla ve ibretle okunuyor.

İzmir 1922 Yangını, değerli araştırmacı Yaşar Aksoy’un 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu sırasında çıkarılan yangın üzerine belgelere dayalı bir inceleme.



Rusya Batı Çatışmasında Fener Rum Patrikhanesi, Deniz Berktay’ın Ukrayna Savaşı’nın dini cephesini incelediği kitabı.

Önemli ve güzel olan daha başka kitaplar da var ama yerim bitti, onlar başka yazıya kaldı.

