Erdoğan/AKP-Bahçeli/ MHP-HÜDA PAR iktidarı, siyasal ömrünün sonuna gelmişken ve bu nedenle pervasız bir biçimde hem Demokratik Rejimi’n kalıntılarını hem de CHP’yi yok etmeye çalışırken:

ABD’nin desteğiyle, Suriye’deki rejimin devrilmesinden ve Emperyalizmin emrindeki Radikal Siyasal İslamın ülkeye hâkim olmasından sonra...

Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulan ve Büyük Kürdistan’ın bir parçası olarak düşünülen bölgedeki oluşumlarla birlikte, bu oluşumlara Türkiye’nin desteğini almak için, PKK’nin tasfiyesi gündeme geldi...

Ve Erdoğan uluslararası dengelerin bu sonucunu, kendi iktidarını uzatmak için “Terörsüz Türkiye” sloganı ile gündeme oturttu.

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İktidarın kurduğu, benim “Şahsım Devleti” dediğim, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, hem “Sistemin” yetersiz ve yanlış olmasından hem de onu işletmeye çalışanların yetersiz ve yanlış kişiler olmalarından kaynaklanan bir biçimde:

Ülkenin hem kaynaklarını bitirdi ve Türkiye’yi iflas ettirdi hem de ülkedeki can ve mal güvenliğini ve bunun güvencesi olan yargıyı neredeyse yok etti.

Şimdi bitmiş olan ömrünü uzatmak için muhaliflerini hem hapsediyor hem de onlara “Meclis’te Ortak Komisyon” adı altında işbirliği öneriyor:

“Komisyon”un adı ile oynayarak “Yeni Anayasa Komisyonu” adını “Barış Süreci Komisyonu” yapıyor ve böylece hem muhaliflerini hem de seçmeni aldatmaya çalışıyor.

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CHP Kılıçdaroğlu liderliğinde, pek çok stratejik ve taktik hata yaptı ve sonuçta, 2023 Genel Seçimlerini kaybetti.

Daha önce bu sütunda da belirtilmiş ve ısrarla eleştirilmiş olan bu hataların en belli başlı olanlarını şöyle özetleyebilirim:

1) Toplumda ve özellikle de CHP seçmenleri arasında, partinin Atatürk Devrimlerine, hukuk devletine, özellikle de laikliğe yeterince sahip çıkmadığı izlenimine yol açtı.

2) Parti içi hizipler ve farklı gruplar arasındaki dengeleri korumadı, Atatürkçülerin partiden kopuşlarını engellemedi.

3) İktidarın dinci dilini kullandı; kendi dilini, mantığını ve kavramlarını oluşturamadı.

4) 2007 yılında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin referanduma sunulmasına boyun eğdi.

5) 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın Başbakanlıktan istifa etmeden seçime girmesini kabul etti.

6) 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, AKP’nin Hükümet kuramaması karşısında, Erdoğan’ın, Hükümet kurma görevini kendisine vermemesine ve seçimi 1 Kasım’da yenilemesine boyun eğdi.

7) 2016’da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına onay verdi.

8) 16 Nisan 2017’de Demokratik rejimin mantığına ve varlığına aykırı olan Halkoylamasına ve bu halkoylamasının Olağanüstü Hal altında yapılmasına boyun eğdi; yasalara aykırı olarak yapılan oy sayımına, resmi ve gerçek olmayan sonuçların “Atı alan Üsküdar’ı geçti” söylemiyle ilan edilmesine karşı, eylemsiz kaldı!

9) 2023 Seçimlerinden önce kurduğu 6’lı masanın katılımcılarını yeterince tanıyamadı ve onların oyununa gelerek hem Birinci Silivri Trajedisi’nin sorumlusu olan Adalet Bakanı’nı ve AKP’ye gönül vermiş olan kişileri Meclis’e soktu hem de kazanılması neredeyse garanti olan seçimi kaybetti.

Bu büyük yenilgi, Parti Örgütü’nün silkinişiyle aşıldı ve Kurultay’da, Kılıçdaroğlu’nun yerine Özgür Özel getirilerek 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde edildi ve CHP Türkiye’nin birinci partisi oldu.

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CHP, gerek geçmişiyle gerek ideolojisi ve programıyla, Temel Hak ve Özgürlükleri herkes için de isteyen, Demokrasiyi herkes için savunan, tek ve biricik parti niteliğindedir:

Bu niteliğiyle, “Hemen seçim isterken”, yine İktidarın yörüngesine girerek, “Barış Süreci Komisyonu” diye adı değiştirilmiş olan ama aslında “Yeni Anayasa Komisyonu” olan “Komisyon”a katılması ve böylece İktidarın ömrünü uzatması, hem Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de yine Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihe gömülmesine yol açacaktır!