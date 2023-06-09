CHP lidersiz bırakılamaz!

09 Haziran 2023 Cuma

Seçmenlerin en az yarısı Demokrat, dörtte biri de CHP’lidir...

Bu kitle, asla örgütsüz, lidersiz, partisiz ve umutsuz bırakılamaz...

Baskı altında ve adaletsiz koşullarda yapılan son seçimlerin iktidara göre çarpıtılmış olan sonuçları bile, her 2 seçmenden birinin “Şahsım Devleti”ne karşı olduğunu ve her 4 seçmenden birinin de CHP destekçisi olduğunu göstermiştir.

“Şahsım Devleti”nin kurucuları, bu gerçeği bildikleri halde, seçmenlerin yarısına yakın olan büyük bir kitleyi yok sayarak “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ni bütünüyle yok etmek istiyorlar.

Buna karşı seçmenlerin yarısı direniyor.

Bu “Demokratik Direniş”, örgütsüz, partisiz, lidersiz, umutsuz bırakılamaz.

CHP, tarihsel kimliğiyle, bu direnişe siyasal olarak öncülük etmek zorundadır:

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Yaklaşık bir yıl kadar önce CHP hakkında yazdığım bir dizinin, “CHP, ATATÜRKÇÜLÜK VE SOSYAL DEMOKRASİ CHP’DE RESMEN BİRLEŞİYOR-15” başlığıyla yazdığım son yazısı şöyle bitiyordu:

“...Baykal’ın hizipçi yönetimi yüzünden CHP çok yıprandı, küçüldü, Meclis dışında bile kaldı.

Sonunda başarısız olan parti yönetimi değişti ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan oldu...

...Her iki grup da, CHP’nin hem Atatürkçü hem de Sosyal Demokrat kimliğini ne reddedebilir ne de partiyi sadece kendi ideolojisinin tekeline alabilir.

Çünkü her iki kimlik de hem ulusal ve uluslararası tarihsel gerçeklere dayanmaktadır hem de genel seçmen kitlesindeki siyasal (reel politik) birikimleri yansıtmaktadır.”

Sevgili okurlarım, yaklaşık bir yıl önce yazdığım bu satırları, şimdi CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun liderliği ile kaybedilen seçimlerden sonra, aşağıdaki gibi tamamlamak istiyorum.

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CHP liderliği kişisel kavgalarla belirlenemez:

Deniz Baykal’ın kişisel ihtirası CHP’yi TBMM’nin bile dışında bırakmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, benim de baştan beri desteklediğim Genel Başkanlığında, 13 yıldır uyguladığı parti içi ve parti dışı stratejik politikalar da son seçimlerde başarısız kalmıştır.

Bu başarısızlık karşısında Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun parti içi ve parti dışı stratejik politikalarından hiçbir farklılık telaffuz etmeden, Genel Başkanlık için harekete geçmiştir.

Kazansa da kaybetse de stratejik politikalar olarak parti içinde de parti dışında da hiçbir şey değişmeyecektir!

CHP, önce kendisini, sonra da Demokratik Rejimi kurtarmak için:

Başta sendikalar ve meslek odaları olmak kaydıyla bütün emekçi örgütleriyle ortak hareket edecek...

İnsan haklarını, kadın haklarını, hayvan haklarını, çevreyi savunan Demokratik Toplum Örgütleriyle diyalog kuracak...

Sadece sağla değil, solla da ittifak yapacak...

Atatürkçü ve Sosyal Demokrat kimlikli...

Bir lider aramaktadır!