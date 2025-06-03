Bu İktidar (ve elbette bu Rejim) ülkenin bütün sorunlarının temelinde yatan Başat Sorun’dur!

Hiç kuşkunuz olmasın, İzmir’deki DİSK’e bağlı Genel İş’e üye Belediye işçilerinin grevinin altında da üç farklı nedenle, bu iktidarın sorumluluğu var.

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Bu üç nedeni açıklamadan önce, 9 Mayıs Cuma günü bu sütunda yayımlanan BAŞAT SORUN başlıklı yazımın bitişini, biraz kısaltarak bir özet yapmak istiyorum:

“Ülkemizin temel sorunları son zamanlarda, 1) Ekonomi, (Geçim sıkıntısı) 2) Adalet, (Hukuksuzluk) 3) Doğal felaket, (Deprem) 4) Yolsuzluk, 5) Terör, (PKK) 6) Yasaklar, 7) Eğitim, 8) Dış politika (Ortadoğu) gibi sıralanmış. (Bu sıralamanın zamana ve gruplara göre değiştiğini de belirtelim.)

Peki ülkemizin temel sorunu, başat çelişkisi ne?

Bütün bu sorunların sebebi ne?

1) İktidarın hâlâ bir Din-Tarım Toplumu’nun kalıntıları, sınıfları ve değerleriyle toplumu biçimlendirmeye ve yönetmeye çalışması.

2) Ülkenin sorunlarını çözmeye uygun olmayan, 16 Nisan 2017’de empoze edilen ‘Şahsım Devleti Rejimi’ (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.)

3) Sorunları çözmek yerine ağırlaştıran ve yeni sorunlar yaratan Erdoğan/ AKP-Bahçeli/MHP-HÜDA PAR iktidarı.

Dolayısıyla çözüm açık:

Azgelişmişlikten kurtulmak için, onu besleyen bu rejimi ve bu iktidarı değiştirmek.”

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İzmir’deki DİSK, Genel İş işçilerinin grevinde de neden bu İktidarın sorumluluğu vardır:

1) İktidar, grev gibi, toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi Temel Hakların ve Özgürlüklerin kullanılmalarını önemli ölçüde sınırladı ve kısıtladı.

Bunu hem sendikaları bölerek ve baskılayarak hem de haklara sınırlama ve kısıtlamalar getirerek yaptı.

Toplumda bu hakların kullanılmaları çok zorlaştırıldığı ve/veya engellendiği için, bunlar neredeyse unutulmak veya sorun yaratıyorlarmış gibi algılanmak durumunda kaldı.

2) İktidar, muhalif belediyelerin tümünü, mali ve hukuki abluka altına aldı, hem yetkilerini ve kaynaklarını sınırladı ve kısıtladı hem de bazılarının yöneticilerini görevden aldı ve/veya hapse attı.

3) İktidar yaptığı baskı ve engellemelerle, bütün toplumsal kurumların ve adaletin normal işleyişlerini bozduğu ve çarpıttığı için, Demokratik bir toplumdaki normal etkileşim, müzakere ve uzlaşma yolları etkin olarak kullanılamaz hale geldi.

Böylece, İktidar, hem muhalif belediyelerin normal hizmetlerini yerine getirmelerini engelledi hem de olağan uzlaşma yollarını zorlaştırdı.

Elbette bu durum, sadece belediye hizmetlerine değil, belediye işçilerine ödenen ücretlere de yansıdı.

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Başka nedenler de vardır ama İzmir’deki grevin altında yatan temel nedenler bunlardır.

İktidar, kendisini seçen halka hizmet etmek yerine, belediye olanaklarını engellemeye başladı.

Ülkenin sorunlarını çözmek için önce bu iktidardan kurtulmak gerekir!