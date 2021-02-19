19 Şubat 2021 Cuma

18.yüzyıl Fransız bilim adamı ve düşünürü Buffon, “Le style est l’homme meme” demiş...

Ziya Paşa, bunu “Üslubu beyan aynıyla insan” diye dilimize aktarınca, atasözü olmuş.

Mevlana da bu gerçeği şöyle belirtmiş:

“Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar.”

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Üslup konusunda kim ne demiş diye bakarken aşağıdaki metne rastladım:

“Bir insanın dili, seçtiği sözcükler, konuşma, ifade tarzı, üslubu kendisiyle özdeştir.

İnsan ne ise kişiliği nasılsa öyle konuşur, konuşma tarzı kendini dışarıya yansıtır.

Üslubumuz bizi anlatır, bizi ifade eder ve bizi tanımlar.

Başka bir deyişle bizi biz yapan değerlerimizin dışa yansıma halidir.

Üslup kişinin ta kendisidir.

Özetle diyebiliriz ki:

Bir insanın kişiliği, karakteri, tarzı, değerleri, düşüncesine, düşünceleri de üslubuna yansır.”

Kadriye Borak, https://nefes21.com/uslub-u-beyan-ayniyleinsan

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Bir insanın üslubu, tarzı, onun kişiliğini oluşturan tüm öğelerin etkisiyle oluşur, biçimlenir:

Peki, genetik özelliklere ek olarak, bir insanı, onun kişiliğini oluşturan çevresel öğeler nelerdir?

Önce, aile ve aile terbiyesi.

Sonra mahalle, arkadaşlar.

Derken, okul, eğitim, orada aldığı terbiye.

Sonra iş hayatı ve işyerinde aldığı terbiye.

Bütün bu aşamalarla eşzamanlı olarak medya.

Ve yine her aşamayla eşzamanlı olarak “rol modelleri”:

Anne, baba, abla, ağabey, kardeş, akraba, arkadaş, öğretmen, amir, patron, sporcu, film artisti, edebiyatçı, sanatçı, bilim insanı, televizyon sunucusu, politikacı ve özellikle siyasal lider.

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Bir insan:

Nezaketsizse, terbiyesizse, ayrıca cahilse, ne bilmediğini bile bilmiyorsa, kaba sabaysa, üstelik de anlayışsızsa, saldırgansa ve kibirliyse...

Üslubu da:

Nezaketsiz, terbiyesiz, cahilce, kaba saba, anlayışsız, saldırgan ve kibirli olur.

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Böyle anne babaların çocukları çok şanssızdır...

Böyle amirlerle, patronlarla çalışanlar çok şanssızdır...

Böyle politikacılarla yönetilen toplumlar da çok şanssızdır...

Çünkü böyle çocukların da böyle çalışanların da böyle toplumların da önlerindeki bu tür olumsuz “rol modelleri”:

Onların nazik, terbiyeli, kültürlü, zarif, anlayışlı, saygılı ve alçakgönüllü bir üslup sahibi olmalarını engeller.

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Sevgili okurlarım, kendinizi, ailenizi, özellikle de çocuklarınızı, nezaketsiz, terbiyesiz, cahil, kaba saba, anlayışsız, saldırgan ve kibirli kişilerden, politikacılardan, onların söylemlerinden koruyunuz!..

Böyle kişilerle arkadaşlık etmeyiniz, yakınlık kurmayınız...

Ekranda onları gördüğünüzde de derhal kanal değiştiriniz!