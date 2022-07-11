11 Temmuz 2022 Pazartesi

Cehalet iktidar olursa, bugünün felaketlerini yaşarız.

Doktorunuz öldürüldüğünde “cehaletin iktidarı”; “Ama onlar da...” diye başlar. Cahil, okumuşun düşmanıdır.

Kadınlarınız öldürüldüğünde “cehaletin iktidarı”; “Ama onlar da...” diye başlar. Cahil, kadın haklarının düşmanıdır.

Avukat öldürüldüğünde “cehaletin iktidarı”; “Ama onların yaptığı da...” diye başlar. Cahil, hak aramanın düşmanıdır.

Ekonominiz batağa sürüklenmiştir, çünkü “cahilin iktidarı” kendi bilgisizliğini size dayatmıştır.

Cehalet iktidar olursa, hiçbir şeyiniz güvende olamaz.

CEHALET TEHLİKEDİR

Cehalet, tehlikenin ta kendisidir.

Buradaki “cahil”, okuma yazma bilmeyen demek değildir.

Bu “cahil”, okumuş yazmıştır, dışarıdaki okulları da bitirmiştir; ama kendi kör çıkarının cahili kalmıştır.

Bu “cahil”, gerçeklerin cahilidir, insan olmanın cahilidir, doğrunun cahilidir, haklının cahilidir.

İşte bu “cahil” tehlikelidir.

Can kurtarmak için canını feda eden doktoru, yakınının ölümünden sorumlu tutup öldürmekten çekinmez.

Boşanmak isteyen kadını kendi tapulu malı sayıp öldürmeyi erkeklik sayar.

Haklıyı savunan avukatı kendi yaptıklarının engeli sayıp öldürmekten kaçınmaz.

Bu “cahil”, uygarlığın da düşmanıdır, uygar insanın da düşmanıdır.

Üniversitelerin mezuniyet törenlerini yasaklamak, bilim yuvasında “cehaletin iktidar olmasıdır.”

Neden bu törenlere yasak konur?

Çünkü gerçeklerin orada dile getirilmesinden korkulmaktadır.

Üniversitelerin rektörleri, dekanları “cehaletin iktidarına” teslim olmaktadırlar.

Bu yöneticiler, kendilerinin temsil ettiği “özgür düşünce-özgür bilimi araştırma-bilgiyi açıklama” kurumuna ihanet etmektedirler.

Bu yöneticiler, bilimsel gerçeği cehaletin iktidarına kurban etmektedirler.

Ama işte, salonları dolduran öğrencilerin, mezunların coşkulu protesto alkışları gerçeğin zaferini ortaya koymaktadır.

ZAFER GERÇEĞİNDİR, BİLİNCİNDİR

Uygarlık sonuçta barbarlığı yenmiştir.

“Cehaletin iktidarı” yolun sonuna gelmiştir.

Doktorlar, bu ülkenin eğitimli gücüdür.

Kadınlar, laik Cumhuriyetin eşit yurttaşlarıdır.

Avukatlar, savcılar, yargıçlar adaletin temsilcileridir.

Bilinç her zaman kör cehaleti yenmiştir.

Bunu hep birlikte yaşayacağız...