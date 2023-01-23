Milli Piyango hayalimiz vardı onu da elimizden aldılar

23 Ocak 2023 Pazartesi

56 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Milli Piyango bileti alırım, alırdım.

Milli Piyango, Ağustos 2019’da İtalyan Şisal ile Demirören Şans Grubu'na satıldı. Almaktan vazgeçtim.

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na geçti. Milli Piyango, 2019 yılında da “hasılat paylaşımı modeli”’ ile Demirören ve İtalyan ortağı Şisal’ın oldu.

Milli Piyango ne zaman özel bir şirkete satıldı, ben bu satışa hep tereddütle yaklaştım. Yine de belli bir süre Milli Piyango bileti almaya başladım. Ne zamana kadar. 31 Aralık 2019’a kadar.

Milli Piyango’ya ilk güvensizliğimi 2019 yılbaşı biletlerinde yaşadım. 2020 yılına ben de milyoner girmek için hem çeyrek hem yarım hem de tam olmak üzere üç seri bilet aldım.

Sonuç, bana çıkmasını beklerken hiç kimseye çıkmadı.

Nasıl mı? Büyük ikramiye 80 milyon TL, 4 çeyrek rakama çıkmıştı. Büyük ikramiye çıkan numara: 1358490. Büyük ikramiyenin isabet ettiği 4 şanslı ilimiz, İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak kayıtlara geçti. Kayıtlara geçti geçmesine ama 4 talihli de ortalarda yoktu.

Biletlerin tamamının da satıldığı söyleniyordu ama talihliler ortada yoktu. Ne Milli Piyango idaresine ben kazandım diye gelen vardı ne de görevlendirdiği bir banka müdürü.

Çok can sıkıcı bir durumdu. İşte o gün hayallerimin, hayallerimizin elimizden alındığını anladım. Bir daha da Milli Piyango bileti almamaya karar verdim. Ama Milli Piyango ile temasımı hiç koparmadım. Her çekilişini takip ettim.

Her ayın 9’u 19’u 29’u özel günler hep takipteydim.

Gazetecilik yaptığım 30 yıl boyunca, Milli Piyango kazananları, her zaman gazete sayfalarının ve tv’lerin haber bültenlerinin vazgeçilmez haberiydi.

Şimdi talihli çıkmadığı için de o haberler yapılamaz oldu.

Gelelim 31 Aralık 2020’e, 2021’e milyoner girenlere.

Büyük ikramiye 100 milyon TL. Yine bütün biletler satıldı. Herkes evinde, televizyonun başında büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyor.

Kazanan numara 9884757. Tek bir çeyrek bilete çıkmıştı. İkramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etmişti. Diğer 3 çeyrek bilet satılmamış mıydı? Ama Milli Piyango idaresi her seferinde yılbaşı biletlerinin tümünün satıldığını söylemiyor muydu?

Hadi 3 talihli bilet ikramiyesi Milli Piyango idaresine kaldı. Peki Manisa, Akhisar’dan kazanan talihli nerede? O da ortaya çıkmadı.

Gelelim 2021’e. 31 Aralık 2021 akşamı yine milyonlarca insan Milli Piyango biletlerini alıp ekran başına geçti. Bir umutla büyük ikramiye 120 milyon TL’nin kendi biletine isabet etmesini istiyordu.

Çekiliş yapıldı. Kazanan numara: 9876066. Biletin kazandığı il İzmir Konak. İkramiye sadece 1 çeyrek bir bilete çıktı. Kazanan yine ortada yok.

Geldik bu seneye. 31 Aralık 2022. Kazanan numara : 6530303. Kazanan talihli tam 200 milyon TL alacak. Talihli illerimiz belli oldu. Biletin satıldığı illerimiz Giresun, İstanbul, Bursa Osmangazi ve 1 bilette millipiyangoonline.com’dan satın alınmıştı.

Tam 23 gün bekledim. Belki biri çıkar da ben kazandım der. Ne ben kazandım diyen var, ne de kazandığını belgelemesi için Milli Piyango idaresine giden banka müdürü var.

Sadece bir kişi konuştu. Bursa Osmangazi’den bileti sattığını söyleyen bayi sahibi Onur Uğur. Dedi ki, “Çok mutluyum, bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel bir şey. Kime verdik, bilmiyoruz. Online bilete çıkmış. Makineden oynanan bilete çıkmış zaten.

Benim talihliden bir beklentim yok. Gelip de 'Bana çıktı’' demesi yeter, sevinirim. Bana çıksaydı; bütün akrabalarımı silerdim. Kimseyi tanımazdım. Harcardım, yerdim o parayı".

Bileti satan da merak ediyor bileti kimin aldığını. Biletin sahibi hala ortalarda yok. Bence de kazananı daha çok bekleriz.

2017’de Varlık Fonu’na geçen Milli Piyango, 31 Aralık 2017 gecesi, 4 çeyrek bilete çıkan büyük ikramiye olan 61 milyonu da talihlisine verememişti.

2018’de de İstanbul’dan satılan tam bilete isabet eden biletin de kazananı ortaya çıkmamıştı.

Yani son 5 yılbaşı, Milli Piyango talihlileri ne ortaya çıktı ne de kazandıkları ikramiyeyi gidip aldı.

05 Temmuz 1939 yılında kurulan Milli Piyango, 83 yıldan beri hayallerimizi süslüyordu.

83 yıldan beri bir Milli Piyango hayalimiz vardı, onu da elimizden aldılar.