Seçme sözlerle 80 günlük koronavirüs günlüğü

03 Haziran 2020 Çarşamba

1 Haziran, resmen ilan edilmesinin üzerinden 80 gün geçmiş koronavirüs periyodunun bir başka miladı oldu. Bu gün, “saldım çayıra mevlam kayıra” dönemine, keskin bir şekilde geçilmesi ile tarihteki yerine alacaktı.

Taşıma sektöründeki yüzde ellilik orandan vaz geçilmesinden tutun da, yatsı ezanından sonra selaların kaldırılmasına kadar uzanan değişikliklerle, salgınla mücadelede yeni bir boyuta geçildiği anlaşılıyordu.

1 Haziran’ının milat alarak alınmasıyla belirlenen bu 80 günlük bu zaman diliminde aldığım notlardan oluşan günlük şöyleydi:

5 Mart günü, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı AKP Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız’ın şu sözleri yer almıştı: COVID-19 Mart ayının 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner. Sayın cumhurbaşkanımız ‘dut pekmezi yiyin’ diyor. Dut pekmezi yersek hiçbir şey olmaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 6 Mart günü, “Diyanet İşleri Başkanımızla görüştüm. Sarılmaları erteleyelim!” diye demeç vermişti.

7 Mart- İstanbul’daki koronavirüs haberi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Korona var ancak yeni değil!

İstanbul’da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bir hastada koronavirüsü görüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama yapan Bakan, “tanının yeni tip koronavirüs değil, Human Coronavirüs NL63” olduğunu söyledi.

9 Mart- Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Koronavirüs üretilmiş bir virüs. Seçkin bir ırk oluşturma planlarını biliyoruz, yıllardır filmleri yapılıyor!

12 Mart- Fatih Erbakan: Elimizde kesin bir delil yok ama koronavirüs’ün arkasında Siyonizm olabilir.

13 Mart- Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma hutbesi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplanan kalabalığa uzak durmaları uyarısında bulundu.

14 Mart- Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu: Bir yıldır pusuda bekleyen koronavirüs Türkiye’ye Ali Babacan’ın partisi ile geldi.

15 Mart- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Liglere (koronavirüs nedeniyle) bu kadar ara verilirse bir ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız. Futbol ülke insanının deşarj olduğu da bir olgu. Buna da dikkat etmek lazım.

18 Mart- Prof. Dr. Burhan Kuzu: koronavirüs ile mücadele konusunda aldığımız önlemler ve öngörülü bilimsel çalışmalarımız ile adeta tarih yazıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi etkin ve hızlı kararlar alınmasını sağlıyor. Bu zor süreçte Allah korusun bir koalisyon olsaydı, Türkiye şu anda yangın yeriydi.

18 Mart- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı’ndan coronavirüs önerisi: Faiz, içki, kumar, eşcinsellik ve materyalist eğitim yasaklanmalı.

23 Mart- Diyanet İşleri Başkanı: Yarından itibaren koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edilecek.

24 Mart- Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: Sisleme yöntemi var, buhur sistemi var, Kayseri’de serum var bu koronavirüs için.

24 Mart- İhsan Şenocak: Salgın hastalık Müslüman için şahadettir.

25 Mart- İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman koronavirüs tedbirlerini açıklarken, “Umuyoruz ki Hamursuz Bayramı öncesi Mesih gelip hepimizi kurtaracak. Bunun için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

27 Mart- Almanya Başbakanı Angela Merkel: Hepimizi salgın nedeniyle daha kötü günler bekliyor. Tek vatandaşımız işsiz kalmayacak, aç kalmayacak. Tüm ülkenin maaş fatura borçlarını ödeme gücümüz var. Siz sadece sağlığınızı düşünün, dikkatli olun ve hiçbir şeyi dert etmeyin. Devletiniz sonuna kadar yanınızdadır.

30 Mart- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Her gün ortalam 20 kişi trafik kazalarında can vermiş. O zaman COVID-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir? Korkuya kapılmanın ne gereği vardır?

30 Nisan- İçişleri Bakanı Soylu: Gariban olup olmadığına ben karar veririm.

31 Mart- Hülya Koçyiğit’in damadı: Çok azıp kudurmuştuk, bu bize ders olsun.

1 Nisan- Din İşleri Yüksek Kurulu: Zekatların ulusal düzeyde kampanyaya bağışı caizdir. (Belediyeler bağış caiz değildir!).

2 Nisan- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Koronavirüs nedeniyle başlatılan yardım kampanyasını savunurken; “Bu kampanya her hangi bir şeye ihtiyacımız olduğundan dolayı yapılan bir kampanya değil. Bunu görmemiz gerekiyor”.

2 Nisan- Sağlık Bakanı Koca: Virüsün bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk. İzolasyon ve hareketsizlik son derece önemli. Bu virüsün bütün dünyaya yayılması üç ay sürdü.

3 Nisan- Yeni Şafak yazarı: Profesörlerimiz “İnsanlığı kurtaracak şeyin bilim olduğu anlaşılmıştır” diye geviş getirip duruyorlar. Düpedüz bilim-perestlik, ne kadar sığ, ürpertici, metamorfoz yemiş bir kafa bu.

3 Nisan: İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu: Bulaşıcı hastalıktan vefat eden Müslüman, şehit sevaplarından bir kısmını kazanır.

5 Nisan- Engin Ardıç: Sokağa çıkma yasağı isteyenlerin beklentisi, açlık baş gösterince bunun bir sosyal patlamaya dönüşüp iç savaşa doğru gitmesi.

5 Nisan- Türk Diyanet-Sen Vakıf Başkanı: Bilim Kurulu’nda diyanetten de temsilci olsun.

8 Nisan- Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüsten ölenler şehit sayılır.

17 Nisan- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sokağa çıkma yasağının maliyeti yüksek olur.

19 Nisan- Turizm Bakanı Ersoy: Korona olmayan tesise (!) sertifika verilecek.

20 Nisan- AKP’li Mahir Ünal, ekmek dağıtmak isteyen CHP’li belediyeleri suçlarken, “Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır”.

20 Nisan- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu.

CHP’li belediyeler; bakanlıkları, valiliği hiçe sayarak ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. Bu tür faaliyetlerin amacı şov yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ, PKK tarafından da denenmişti.

21 Nisan- Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye bilinen bütün güç alanlarında durdurulamaz ülke oluyor.

21 Nisan- “Ramazandan sonra hayat normale dönecek” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın yeniden yapılanma merkezinde olacağız” dedi.

24 Nisan- ABD Başkanı Donald Trump: Hastalara dezenfektan veya temizlik malzemeleri enjekte edebiliriz. Standart dezenfektan yüzeyde vücudu öldürüyorsa kanda da öldürebilir.

24 Nisan- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ne yaptık da Rabbimiz insanlığa bu koronavirüs musibetini verdi. Herkesin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor.

13 Mayıs- Meclis Başkanı Şentop’tan, “AVM’ler açık iken meclis neden kapalı?” sorusuna yanıt: Gündemde bir şey yok!

17 Mayıs- AKP’li Mahir Ünal: COVID sonrası Türkiye’den “V” modeli bir sıçrama bekliyorum.

19 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilerleyen günlerde salgını yenmekle kalmayacak, hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacak.

19 Mayıs- Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Nereden bakarsanız bakın, Türkiye son üç yüz yıllık tarihinde bu kadar iyi durumda olmadı.

22 Mayıs- Berat Albayrak: Türkiye salgına güçlü bir ekonomi döneminde yakalandı.

27 Mayıs- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs’ta Cuma namazını Sultanahmet Meydanı’nda kılacağız, camileri fethedeceğiz.

29 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053’te gençlerimize ecdatları Fatih’e layık bir Türkiye bırakacağız.