5-1 normal sonuç

23 Temmuz 2021 Cuma

Önce Euro20’de hüsran, sonra G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında hüsran. Biz zaten nicedir dibe vurduğumuzu biliyorduk da Euro 20’nin en kötü takımı olunca ve şimdi de G.Saray’ın 5-1’lik mağlubiyeti gelince, her şeyi hâlâ çok normalmiş gibi gösterenler de galeyana gelmiş durumda. Sanki birden bire gözleri açılıvermiş gibi.

SİZİN ESERİNİZ

Oysa ki yıllardır haykırıyoruz “Bu yol yol değil” diye. Ama nafile. Merkez medyası, ana akım TV kanalları, otorite yorumcular, kulüp yönetimleri, TFF’si bugüne dek bizi hayal aleminde dolaştırdılar hep. Arada bir alınan başarılı sonuçların arkasına sığındılar. Sistemin bozulmadan yürümesi için her türlü yeniliği her türlü yeni düşünceyi daha başından baltaladılar. Kaptıkları köşe başlarına sıkı sıkıya sarıldılar. O yüzden ne medyanın anlayışları değişti, ne kulüplerin yönetim biçimleri ne de teknik direktörlerin tavırları. Aynı insanlar, aynı anlayışlar döndü durdu.

Oysa ki futbolu bilen, yorumlayan o kadar çok genç insanımız var ki. Ne ki bunların hiç biri sistemin içine sokulmadı, sokulmuyor. Kazara girseler de iki gün sonra araziye uyuyorlar. Çünkü başka türlü uyum mümkün değil. Bünye kaldırmıyor.

NEŞTER LAZIM

Hep söylediğimiz gibi eğer bir yerde işler iyi gitmiyorsa ve hastalık kangrenleşmişse köklü değişimlerden başka çare yok. Ama dibin de dibine düşmemize rağmen oradan çıkmak için hiç bir çaba yok hala. Şikayetler de göstermelik.

Bugün futbolun geldiği noktadan şikayetçi olmaya karar verenler bakın iki gün sonra bir flaş transferle, rastlantısal bir başarı ile nasıl da hemen çark ediverecekler.

Oysaki futbolda her geçen gün biraz daha geriliyoruz. Avrupa tecrübeli G.Saray’ın PSV karşısındaki futboluna bakın. Derdim kesinlikle skor değil. İyi oynayıp 5 gol de yiyebilirsiniz çünkü. Rakibi dünyanın en iyi takımı haline getirdi Cimbom. PSV’nin o hızlı, güçlü ve becerikli oyununa bir sebep de Galatasaray’ın güçsüz, plansız, edilgen oyunu değil miydi? Muslera bile dağıldı gitti.

BİRAZ ÖĞRENSEK

Bakın biz her sıkıştığımızda “Transfer lazım” diyoruz ya PSV’nin sadece kalecisi ve iki savunma oyuncusu yeni transferdi. Onlardan biri de herhalde transfer yapacak olan milli oyuncu Dumfries’in yerine oynadı. Üstelik Euro 20’nin yıldızlarından Malen de yoktu kadroda. Ama onun yerine oynayan 19 yaşındaki alt yapı ürünü Madueke tozunu attı sahanın ve bizim yorumculara adını ezberletti. Sonradan oyuna girip Cimbom’u çökerten Gakpo (22) da altyapıdan. Bu maçta dakika almayan geleceğin yıldızı Ihattaren (19) de. Yani bizim sandığımız gibi her parlayan oyuncuyu alıp takıma koyarak başarı gelmiyor. Menajerlerin elinde oyuncak olmak da kimseye yaramıyor. Bizde kulüp yönetmeyi her sezon 10 futbolcu alabilmek, rakibin anlaştığı futbolcusuna daha fazla para verip kapmak sanıyorlar.

Oysa ki futbolu yönetmek çok farklı meziyetler gerektiriyor.

YA YÜZLEŞİN YA DA…

Bizde ise iktidarda olanlar bu işin öncelikle planlama, emek, süreç, zaman meselesi olduğunu henüz kavramış değiller. O yüzden şişkin kadrolara rağmen hala yeni futbolcuların peşine düşüyorlar. Çünkü onlar için tek önemli olan transfer yapmak. Bu beceriksizlikle, bilgisizlikle başka türlü taraftarı nasıl oyalayacaklar? Zaten işler sarpa sarınca kulübü bırakıp gitmek de serbest… “Türkiye Türkiye gibi oynarsa”, “G.Saray bu değil” gibisinden boş lâfları bırakın artık. Gerçek: Euro20, gerçek: 1-5… Ya bununla yüzleşin ya da bu işi bırakın.