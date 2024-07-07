Bekle bizi 2026

07 Temmuz 2024 Pazar

Tribünler bir tarafta kırmızı beyaz diğer tarafta turuncu renge boyanmış. Heyecan en üst seviyede. Kolay değil yarı finale çıkış mücadelesi bu. İki taraf da temkinli başlıyor oyuna. Birbirini tartıyor. İlk dakikalarda biz daha çok karşılıyoruz ve hızlı çıkış arıyoruz. Ama karşı alanda yakaladığımız toplarla iyi baskı yapıyoruz. Zaten 15. dakikadan sonra oyunu dengeliyor, 25’ten sonra da ileride baskı kurup rakibi çıkartmıyoruz.

Bu arada Simons’un Mert’e yaptığı faul sarı değil kırmızılık. Ve 35’te Arda boş alana giriyor, topu arka direğe indiriyor orada Merih yok ama üç stoperimiz var. Onlardan Samet’in kafasıyla golü buluyoruz. Gol kornerin devamında geliyor ama baskımız ve ikinci topları kazanmamız sonucunda. İlk yarı kontrol bizde.

2. yarıya Weghorst’la ve yüksek toplarla baskılı başlıyor Hollanda. Arkaya atılacak toplar önemli. Nitekim Arda kaçıyor ve faulle durduruluyor. Müthiş frikiği direği buluyor. Ama Hollanda korner atışından, yine bir stoperle 70’te golü buluyor ve konsantrasyonumuz dağılınca 6 dakika sonra 2. golü de kalemizde görüyoruz. Mert Müldür’ün ters dokunuşu da etkili... Ve skor 2-1. Son dakikalarda Cenk, Kerem ve en son Semih de oyuna giriyor. Bastırıyoruz, pozisyonlar da buluyoruz. Fakat 60 dakika daha çok atak yaptığımız maçı veriyoruz. Sonuçta Montella ve Bizim Çocuklar kendilerinden beklenenden çok daha fazlasını verdiler. Gelecek için umut doluyuz sayelerinde.

